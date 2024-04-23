Icardi yine yapacağını! Galatasaray'ın yıldızı 23 Nisan paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı

Düzenleyen: Songül Soysal 23 Nisan 2024 16:05 - Güncelleme: 23 Nisan 2024 16:05 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, gündeme damgasını vuran paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Önceki gün Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı Sivasspor karşılaşması sonrası 'İyi uykular' paylaşımı yapan Arjantinli bu kez 23 Nisan paylaşımıyla Fenerbahçelileri kızdırdı. İşte haberin detayları.