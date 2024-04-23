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Icardi yine yapacağını! Galatasaray'ın yıldızı 23 Nisan paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı

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Icardi yine yapacağını! Galatasaray&#039;ın yıldızı 23 Nisan paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, gündeme damgasını vuran paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Önceki gün Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı Sivasspor karşılaşması sonrası 'İyi uykular' paylaşımı yapan Arjantinli bu kez 23 Nisan paylaşımıyla Fenerbahçelileri kızdırdı. İşte haberin detayları.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe paylaşımlarına devam ediyor. Icardiğ, Fenerbahçe'nin, Sivasspor'la 2-2 berabere kaldığı ve şampiyonluk yarışında kayıp yaşadığı akşamda 'İyi uykular' paylaşımı yapmıştı. 

Icardi yine yapacağını! Galatasaray'ın yıldızı 23 Nisan paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı - 1. Resim

KIZDIRAN 23 NİSAN PAYLAŞIMI

Arjantinli bu kez 23 Nisan paylaşımıyla Fenerbahçe taraftarlarını kızdırdı. 23 Nisan paylaşımına önce kendi sevincini yapan minik Fenerbahçe taraftarını sonra da Fenerbahçe U19 takımını koyan Icardi, paylaşımına şu notu düştü:

"Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.” Mustafa Kemal Atatürk

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

Icardi yine yapacağını! Galatasaray'ın yıldızı 23 Nisan paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı - 2. Resim

Icardi yine yapacağını! Galatasaray'ın yıldızı 23 Nisan paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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