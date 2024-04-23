Fenerbahçe'nin berabere kalmasının ardından Galatasaray şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Beşiktaş sil baştan! Yeni sezona bambaşka bir çehre ile çıkacak

Beşiktaş sil baştan! Yeni sezona bambaşka bir çehre ile çıkacak

Galatasaray şampiyon mu, soruları hız kazandı. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe maçının ardından vatandaşlar arama motorlarında 22 Nisan Pazartesi Galatasaray şampiyon oldu mu, sorularını arama motorlarında sorguladı. Şampiyon kim Süper Lig 2024? İşte Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kalan maçlar ve puan durumu...

Şampiyon kim oldu, belli oldu mu 2024, sorularına cevap aranıyor. 22 Nisan Pazartesi akşamı Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında, Fenerbahçe, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a konuk oldu. İki takım arasında oynanan mücadelede karşılıklı gollerle dolu bir beraberlik yaşandı. Fenerbahçe'nin puan kaybının ardından Galatasaray şampiyon mu oldu, GS kaç maç kazanırsa şampiyon olur, soruları hız kazandı. İşte cevapları...

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA YARA ALDI

Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu.

Sarı-lacivertli ekip, Fred'in 45+2. dakikada attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise Sivasspor 57. dakikada Fode Koita'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin 80. dakikada attığı golle bir kez daha öne geçti.

Sivasspor'un son dakika penaltısıyla skor 2-2 oldu ve maç bu sonuçla sona erdi.

GALATASARAY ŞAMPİYON MU OLDU?

Bu skorla Fenerbahçe şampiyonluk yarışında büyük yara aldı ancak Süper Ligin şampiyonu bu hafta netleşmedi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e çıktı. Galatasaray 90 puanla ligde zirvede yer alırken Fenerbahçe 86 puanda kaldı.

Kimin şampiyon olacağı ilerleyen haftalarda belli olacak. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Galatasaray'ın puan kaybetmesini gerekiyor.

SÜPER LİG KALAN MAÇLAR VE PUAN DURUMU

Ligin bitimine 5 hafta kala fikstürler şöyle;

FENERBAHÇE: Beşiktaş, Konyaspor, Kayserispor, Galatasaray, İstanbulspor

GALATASARAY: Adana Demirspor (D), Sivasspor, Fatih Karagümrük (D), Fenerbahçe, Konyaspor (D)

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Gözler ise derbi maçına çevrildi. Galatasaray RAMS Park'ta, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 37.haftada oynanacak derbi maçında şampiyonluk düğümünün çözülmesi bekleniyor.