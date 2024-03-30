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Haberler > Spor > Beşiktaş sil baştan! Yeni sezona bambaşka bir çehre ile çıkacak

Beşiktaş sil baştan! Yeni sezona bambaşka bir çehre ile çıkacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş sil baştan! Yeni sezona bambaşka bir çehre ile çıkacak

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yönetim, 7 yabancının (Worrall, Amartey, Chamberlain, Rebic, Ghezzal, Aboubakar, Muleka) biletini kesti. Rosier ve Onana da dönmeyecek. Cenk ve Salih Uçan da topun ağzında.

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve tek umudu Türkiye Kupası olan Beşiktaş yepyeni bir takım olacak. Yönetim gelecek sezon taraftarın keyifle izleyeceği bir takım için çalışmalara başladı. Buna göre siyah beyazlıların kadrosunda bulunan yedi oyuncuyla sezon sonunda yollar ayrılacak. Nottingham Forest’tan kiralanan Joe Worrall’ın satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Gelecek sezon için düşünülmeyen Daniel Amartey şimdiden kendisine takım aramaya başladı. Ülkesine dönmek isteyen Chamberlain’e de ‘kal’ denmeyecek.

ABOUBAKAR'DAN GELİR

Rebic kesin olarak kadroda düşünülmüyor ancak Hırvat oyuncuyla ilgilenen kulüp yok. Yönetim elde kalsa bile bile Rebic’i kadro dışı bırakacak. Sözleşmesi bitecek olan Ghezzal’la da yollar ayrılacak. Suudi Arabistan’dan birçok kulübün gözdesi olan Aboubakar da gönderilerek bonservis geliri elde edilecek. Muleka da yolların ayrılacağı isimlerden. Kongolu oyuncuya Belçika’dan taliplerin olduğu öğrenildi. Öte yandan Rosier ve Onana’nın, kiralandığı kulüpler tarafından satın alma opsiyonlarının kullanılması bekleniyor. 

TOSUN PAŞA ABD'YE

Kara Kartal’da Salih Uçan’la birlikte sözleşmesi yenilenmeyen Cenk Tosun, kulüp arıyor. 32 yaşındaki oyuncu daha önce kendisiyle ilgilenen MLS ekipleriyle transfer görüşmelerinde bulunuyor. Tecrübeli oyuncunun kararını nisan ayında vereceği öğrenildi.

Beşiktaş sil baştan! Yeni sezona bambaşka bir çehre ile çıkacak - 1. Resim

HULL CİTY İSTİYOR

Beşiktaş’ın ilgilendiği isimlerden olan Yusuf Yazıcı’dan kötü haber geldi. Tecrübeli oyuncu kariyerini Avrupa’da sürdürmek istediğini iletirken, yeni rotası da belli oldu. O da Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ve Premier Lig’e yükselme mücadelesi veren Hull City.

TRANSFER İÇİN...

Beşiktaş Kulübü, kaynakları verimli kullanmak ve doğru futbolcu transferleri yapmak adına futbol A takımıyla ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verdi. Komitenin başında ikinci başkan Hüseyin Yücel yer alacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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