Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ertelendi! Avrupa maçı sonrası oynanacak
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Daha önce 2 Nisan'da oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet karşılaşması, Beşiktaş'ın EuroCup maçı sebebiyle ertelendi. Mücadelenin gerçekleşeceği tarih henüz açıklanmadı.
Basketbol Süper Ligi'nin X hesabından paylaşılan mesajda, Beşiktaş'ın EuroCup'ta Fransa ekibi Mincidelice JL ile 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda yapacağı yarı final serisi üçüncü ve son maçı nedeniyle derbinin tehir edildiği belirtildi.
2 Nisan'da oynanması planlanan Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Emlakjet karşılaşması Beşiktaş'ın EuroCup maçına denk geldiği için ertelendi. İleri tarihe alınan karşılaşmanın hangi gün oynanacağı ise henüz belli olmadı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi