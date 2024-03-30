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Haberler > Spor > Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ertelendi! Avrupa maçı sonrası oynanacak

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ertelendi! Avrupa maçı sonrası oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ertelendi! Avrupa maçı sonrası oynanacak

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Daha önce 2 Nisan'da oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet karşılaşması, Beşiktaş'ın EuroCup maçı sebebiyle ertelendi. Mücadelenin gerçekleşeceği tarih henüz açıklanmadı.

Basketbol Süper Ligi'nin X hesabından paylaşılan mesajda, Beşiktaş'ın EuroCup'ta Fransa ekibi Mincidelice JL ile 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda yapacağı yarı final serisi üçüncü ve son maçı nedeniyle derbinin tehir edildiği belirtildi.

2 Nisan'da oynanması planlanan Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Emlakjet karşılaşması Beşiktaş'ın EuroCup maçına denk geldiği için ertelendi. İleri tarihe alınan karşılaşmanın hangi gün oynanacağı ise henüz belli olmadı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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