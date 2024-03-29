Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Beşiktaş'tan iç ve dış transferler için kritik karar! Komite resmen kuruldu

Beşiktaş'tan iç ve dış transferler için kritik karar! Komite resmen kuruldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;tan iç ve dış transferler için kritik karar! Komite resmen kuruldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını yapmak için komite kurulduğunu açıkladı. Komitenin başkanlığına Hüseyin Yücel getirildi.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de istenileni veremeyen Beşiktaş, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar, iç ve dış transfer çalışmaları için bir komite kurulmasına karar verdi. Komitenin başkanlığına ise Hüseyin Yücel getirildi.

Beşiktaş'tan iç ve dış transferler için kritik karar! Komite resmen kuruldu - 1. Resim

İÇ VE DIŞ TRANSFERLERDE YETKİLİ OLACAK

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirme şöyle:

"2024-2025 sezonunda daha güçlü bir takım kurmak, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına Profesyonel Futbol A Takımımız ile ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verilmiştir. Transfer komitemiz İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel başkanlığında; Asbaşkanlarımız Mete Vardar ve Onur Göçmez, Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcümüz Feyyaz Uçar ve Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Aslan'dan oluşacak olup, çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanımıza raporlayacaktır."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tahkim Kurulu kararları açıkladı! Dursun Özbek'in cezası onaylandı - SporTahkim Kurulu kararları açıkladı! Dursun Özbek'in cezası onaylandıPFDK ceza yağdırdı! Galatasaraylı futbolcuya 2 maç men - SporPFDK ceza yağdırdı! Galatasaraylı futbolcuya 2 maç menFenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ligden çekilme açıklaması! Trabzonspor, Galatasaray, Erden Timur ve TFF... - SporAli Koç'tan yaylım ateşiCity Group, genç yıldıza talip! Türk oyuncu Manchester City yolunda - SporCity Group, genç yıldıza talip! Türk oyuncu Manchester City yolundaİtalyanların Kenan Yıldız çılgınlığı! Juventus son kararını verdi ama ne karar! - SporJuventus son kararını verdi ama ne karar!Süper Lig'de fair-play sıralaması belli oldu! En centilmen takım Trabzonspor - Sporİşte ligin en centilmen takımı!Ali Koç vazgeçti! Kulüp başkanlarının yoğun ısrarını kabul etti - SporKulüp başkanlarının yoğun ısrarını kabul ettiMilli Takım'da oruç krizi! İbadetine federasyon izin vermeyince bavulunu kaptığı gibi kampı terk etti - SporKampı hemen terk ettiBayern Münih Sacha Boey mevzusunu kapattı transferi bitirdi! Galatasaray ve Sacha Boey... - SporTransferin bittiğini böyle duyurdularOlaylı maç sonrası öneride bulunan Osayi - Samuel'den yeni açıklama - SporOlaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yeni açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...