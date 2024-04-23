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Fenerbahçe'yi durduran Tzolakis, yeni sezonda imzayı atacak! Yunan kaleciden kariyer transferi

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Fenerbahçe&#039;yi durduran Tzolakis, yeni sezonda imzayı atacak! Yunan kaleciden kariyer transferi

Spor Haberleri

Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'un genç kalecisi Konstantinos Tzolakis'in sezon sonunda Portekiz'e gideceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'yi UEFA Konferans Ligi çeyrek final turunda eleyen Olympiakos'un kalecisi Konstantinos Tzolakis'e teklif yağıyor.

İstanbul'daki rövanşın seri penaltı atışlarında Bonucci'nin penaltısını çıkaran 21 yaşındaki kaleci, yarı final biletini kazandırmıştı.

Yaptığı kurtarışlarla ön plana çıkan Tzolakis'e Portekiz'den teklif geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe'yi durduran Tzolakis, yeni sezonda imzayı atacak! Yunan kaleciden kariyer transferi - 1. ResimFenerbahçe'yi durduran Tzolakis, yeni sezonda imzayı atacak! Yunan kaleciden kariyer transferi - 2. Resim

TZOLAKIS PORTEKİZ YOLCUSU

A Bola'da yer alan habere göre Braga, Yunan kaleci için sezon sonunda harekete geçecek.

Olympiakos'tan ayrılma ihtimali olan genç kaleci için en az 10 milyon euro istendiği konuşuluyor.

2018 yılında Platanias altyapısından Olympiakos'a transfer olan Tzolakis ile 2019 yılında profesyonel sözleşme imzalanmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
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