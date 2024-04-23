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Attığı gol belki de Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti! Koita: "Bize her yer Trabzon, bu intikam"

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Attığı gol belki de Fenerbahçe&#039;yi şampiyonluktan etti! Koita: &quot;Bize her yer Trabzon, bu intikam&quot;

Spor Haberleri

Süper Lig'den 33.haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Karşılaşmada gol atan isimlerden biri olan, bir dönem Trabzonspor forması da giyen Fode Koita, Fenerbahçelileri kızdıracak bir açıklamaya imzasını attı.

Fenerbahçe önceki akşam Sivasspor deplasmanında 2 puan bıraktı ve Galatasaray ile olan şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Sivas adına ilk golü atan isim olan, bir dönem Trabzonspor forması da giyen Fode Koita çok konuşulacak bir açıklamaya imzasını attı. 

Attığı gol belki de Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti! Koita:

Karşılaşmayı değerlendiren Koita, ilk yarıda pozisyona giremediklerini, ikinci yarı açılıp rakibe şans vermediklerini belirtti. 

"BİZE HER YER TRABZON BU DA İNTİKAM"

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen 33 yaşındaki futbolcu 61 Saat'in haberine göre sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize her yer Trabzon asla unutma. Ben sonuna kadar Trabzonluyum. Gol attığımda kameraya bu intikam dedim."

Bu sözler sonrası Fenerbahçe taraftarları tepkilerini sosyal medyada dile getirirken, Sivasspor'un oyuncusu hakkında nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyor. 

Düzenleyen:  - Spor
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