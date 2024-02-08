Bahçelievler'de polisi alarma geçiren ölümler! Aynı yerde bir hafta arayla ikinci ceset

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Şubat 2024 22:37 - Güncelleme: 8 Şubat 2024 22:46 - Güncelleme:

İstanbul, Haber

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İstanbul Bahçelievler'de, 1 hafta önce ceset bulunan boş arazide bugün bir ceset daha bulundu. Polis ekiplerini alarma geçiren şüpheli ölümlerle ilgili çalışmalar sürüyor.