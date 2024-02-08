Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Bahçelievler'de polisi alarma geçiren ölümler! Aynı yerde bir hafta arayla ikinci ceset

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bahçelievler&#039;de polisi alarma geçiren ölümler! Aynı yerde bir hafta arayla ikinci ceset
    İstanbul, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Bahçelievler'de, 1 hafta önce ceset bulunan boş arazide bugün bir ceset daha bulundu. Polis ekiplerini alarma geçiren şüpheli ölümlerle ilgili çalışmalar sürüyor. 

    İstanbul Bahçelievler'de, Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde bulunan boş bir arazide iddiaya göre, işten eve gitmek üzere boş araziden geçen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    AYNI YERDE İKİNCİ CESET

    Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kimliği henüz öğrenilemeyen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin bulunduğu arazide çalışmalarda bulundu.

    Ceset, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    Öte yandan 1 Şubat Perşembe günü de aynı arazide kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulunmuştu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İstanbul
    Haberler > Gündem > Bahçelievler'de polisi alarma geçiren ölümler! Aynı yerde bir hafta arayla ikinci ceset
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Türkiye zirveye çok yakın! İşte NATO'nun en güçlü orduları - GündemListe yayımlandı: Türkiye zirveye çok yakın!Enkazından kum ve deniz kabuğu çıkmıştı: 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi 'suçum yok' dedi - Gündem96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi 'suçum yok' dediMarmaray'da acı olay: Raylara atlayarak canına kıydı - GündemMarmaray'da acı olay: Raylara atlayarak canına kıydıÇağlayan Adliyesi saldırısında ölen Dilfıraz Karataş'la ilgili iddialar yalanlandı - GündemTerör örgütlerinin propagandasını çürüttüCumhurbaşkanı Erdoğan, 'talimatı verdim' diyerek duyurdu: 'Sincik'e vefa borcumuz var' - Gündem'Sincik'e vefa borcumuz var'Kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni inşaatta bulundu - GündemKayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni inşaatta bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan, son seçimde yüzde 81,5 oy aldığı ilçede meydan okudu - GündemSon seçimde yüzde 81,5 oy aldığı ilçede meydan okuduTam 91 ilçeden daha büyük! "Türkiye'nin en kalabalık köyü" unvanını geri aldı - GündemBu köy 91 ilçeden daha büyükAYM, rapor alıp Bodrum'a tatile giden işçinin kovulmasını haklı buldu - GündemRapor alıp tatile giden işçi yandı!Murat Kurum: Ekrem İmamoğlu beni aradı, iyi niyet temennilerinde bulunduk - Gündem"İmamoğlu beni aradı" diyen Kurum detayları ilk kez paylaştı
    Sonraki Haber Yükleniyor...