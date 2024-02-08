Bahçelievler'de polisi alarma geçiren ölümler! Aynı yerde bir hafta arayla ikinci ceset
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Bahçelievler'de, 1 hafta önce ceset bulunan boş arazide bugün bir ceset daha bulundu. Polis ekiplerini alarma geçiren şüpheli ölümlerle ilgili çalışmalar sürüyor.
İstanbul Bahçelievler'de, Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde bulunan boş bir arazide iddiaya göre, işten eve gitmek üzere boş araziden geçen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AYNI YERDE İKİNCİ CESET
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kimliği henüz öğrenilemeyen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin bulunduğu arazide çalışmalarda bulundu.
Ceset, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan 1 Şubat Perşembe günü de aynı arazide kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulunmuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı