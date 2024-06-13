Bakan Işıkhan duyurdu, aile hekimlerinin yazacağı raporlu ilaç sayısı 1.858 oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu aile hekimlerinin reçete edeceği ilaçların sayısı 1.858’e çıkarıldı.

Raporlu hastaların ilaçlarına daha kolay ulaşabilmesi için yeni düzenleme getirildi. Bakan Işıkhan haberi sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Işıkhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

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AİLE HEKİMLERİ RAPORLU 1.858 İLACI YAZABİLECEK

"Raporlu hastalarımızın ilaca erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz.

Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1.858’e çıkardık.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz’un vatandaşlarımıza atacağı SMS’ler ile hangi ilaçların bu kapsama dahil olacağını bilgilendireceğiz."

Bu kapsama giren ilaçlara, SGK'nin internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.

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2 MİLYON İNSAN FAYDALANACAK

Bakan Işıkhan, geçen ay yapmış olduğu açıklamada; "Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızın faydalanabileceği; kronik Hepatit B ve D tedavisinde, Diyabet tedavisinde; kardiyoloji alanında kullanılan ilaçların, ilgili sağlık raporlu hastalarımızca Hastanelerde sıra beklemeden, aile hekimlerine giderek yazdırabilmelerinin önünü açıyoruz. Ayrıca mevcut durumda hekimler tarafından en fazla 3 aylık ilaç reçete edilebiliyorken yeni düzenlemeyle raporu düzenleyen hekim tarafından 1 yıla kadar reçete edilebilecek ve hastalarımız tekrar hekime başvurmaya gerek kalmadan ilaçlarını bu süre zarfında 3er aylık dozda sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler." demişti.