Bakan Özhaseki, İstanbul'da deprem hazırlığına dair cumartesi gününe dikkat çekti

21 Aralık 2023 23:19 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 23:58

Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenlenen 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye özel panel oturumu yapıldı.

"BELEDİYECİLİK HİZMETİNDE ÇITAYI YÜKSELTTİK"

Son 70-80 yılda büyük şehirlere doğru yaşanan göç dalgası sırasında şehirlerin çevresinde gecekondu ve varoş bölgeleri oluştuğunu belirten Özhaseki, devletin ve yerel yönetimlerin, buna karşı refleks gösterip uygun planlamalarla doğru şehircilik anlayışıyla hareket etmekte yetersiz kaldığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 1994'ten itibaren sosyal belediyeciliğe öncülük ettiklerini vurgulayan Özhaseki, 30 yıla yaklaşan bir süredir kimseyi ayırmadan, mazeret üretmeden yaptıkları çalışmalarla belediyecilik hizmetlerinde çıtayı yükselttiklerini anlattı.

"ÖNÜMÜZÜN KESİLDİĞİ PROJELERİN HEPSİ AÇIĞA ÇIKTI"

Özhaseki, "İktidar olduktan sonra da izin alamadığımız ne kadar proje varsa, özellikle bize karşı uygulanan o baskılar döneminde, o zorluk dönemlerinde hakkımız olan, doğru olan ve şehir için elzem olan ama değişik bahanelerle önümüzün kesildiği projelerimizin hepsi açığa çıkmaya başladı. Naçizane ben Erciyes Dağı'na kayak merkezi yaptım. Tayyip Erdoğan Başbakan olmasaydı yapamazdım, izin vermiyorlardı." diye konuştu.

İSTANBUL'DA DEPREM HAZIRLIĞI İÇİN CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'un depreme hazırlanması konusunda binaların dönüşümü için nasıl bir yol haritası hazırladıklarının sorulması üzerine Özhaseki, bu konuyu cumartesi günü İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili yapacakları programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını bildirdi. Bu programda, daha önce açıklanmış "Yarısı Bizden" kampanyası ve rezerv alanlara ilişkin detayların da duyurulacağı bilgisini veren Özhaseki, temel atmalar, sembolik yıkımlar ve sözleşmelerin imzalanacağı programı, İstanbul'un depreme hazırlığı noktasında ilk adım gibi gördüklerini ifade etti.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM İDEOLOJİK KAVGALAR NEDENİYLE ERTELENDİ"

Kentsel dönüşüm yasasına çok emek verdiklerini söyleyen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki engelleri kaldırarak yolumuza devam etmek istedik. Kentsel dönüşüme başlayan birçok insana zulmedildi bu memlekette. Birçok namuslu, düzgün, işinde gücünde müteahhit batırıldı. Sadece ideolojik kavgalar nedeniyle engellendi. Bundan da büyük keyif aldılar. İşte onları da hızlandıracak formülleri o gün biraz daha netleştireceğiz. İnşallah cumartesi günü büyük müjdelerle beraber 'bismillah' diyerek İstanbul'un depreme hazırlığını başlatmış oluyoruz."

"600 BİN KONUT ACİL OLARAK YENİLENMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 2012'de kanun çıkarılarak, İstanbul'da şu ana kadar 800 bin konutun yenilendiğini belirten Özhaseki, "Ama yetmiyor. 600 bin konutu daha bizim çok acil yenilememiz lazım. İşte onun için formüller aradık, bulduk. Bir kısmını vatandaş kendisi yaptıracak, biz destekleyeceğiz. Bir kısmını rezerv alanlarda biz yapacağız. En riskli yerleri oraya taşıyacağız, sonra da kentsel dönüşümle birlikte önünü açtığımız müteahhit arkadaşlar da herhalde hızlı bir şekilde işe girecek." ifadelerini kullandı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI

İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyasına müracaatlara ilişkin bilgi veren Özhaseki, binasında tamamıyla anlaşma sağlayan 70 bin, yüzde 51 çoğunluğu sağlayan 158 bin civarında vatandaş olduğunu aktardı. Bakan Özhaseki, "İlk etapta 'Biz anlaştık' diye müracaat eden bağımsız birim sayısı 300 bini geçiyor. Bunlarla ilgili bir program yaptık. Onları nasıl destekleyeceğimizi, kaç lira vereceğimizi, içinde oturan vatandaşa ne kadar kira yardımında bulunacağımızı, hepsini inşallah cumartesi günü açıklayacağız. Böyle olunca onlar da rahatlayacaklardır diye düşünüyorum ve orada bir başlangıç olacak." diye konuştu.

Özhaseki, "Kamu arazileri peşkeş mi çekilecek?" şeklindeki haksız eleştirilere ve dedikodulara yer vermemek için rezerv alanlarla ilgili yaptıkları yerlerin tespitini TBMM'ye getirerek bir kanun çerçevesinde netleştirip yapmayı uygun gördüğünü söyledi.