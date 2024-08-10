Bakan Uraloğlu'ndan yeni Instagram açıklaması: Sona yaklaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Instagram konusunda yaptığı açıklamada "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram'a 'katalog suçlar' çerçevesinde 2 Ağustos 2024'te erişim engeli getirilmişti.

Milyonlarca kullanıcı 'Instagram ne zaman açılacak?' sorusuna cevap ararken yeni gelişmeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı canlı yayınlarda duyurmaya devam ediyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Habertürk yayınına katılan Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile şu ana dek 3 toplantı yaptıklarını söyleyip son düzlükte olduklarını belirtti:

3 tane geniş katılımlı toplantı yapıldı. Anlık olarak arkadaşlarımız görüşmeye devam ediyor. Ciddi bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim. Artık son düzlükteyiz. Fazla uzatmadan...

Biz yasakçı bir görünümde olmak istemiyoruz. Bizim özgürlük anlayışımızın sosyal medya platformlarından çok daha yüksekte olduğunu kesinlikle söyleyeyim. Çünkü onlar hiçbir uyarı yapmadan kapatabiliyorlar. Oysa biz gerekli uyarıları yaparak yaptırım uyguluyoruz. Son düzlükteyiz, zannediyorum ki çok uzatmadan anlaşırız, vatandaşlarımızın o yöndeki beklentilerini karşılamış oluruz diye düşünüyorum

AK PARTİ'DEN ERİŞİM ENGELİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

Öte yandan Instagram ve Roblox'a gelen erişim engeline ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de oyun platformu Roblox ve sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya mecralarının yan etkilerine dikkati çeken İleri, AK Parti iktidarları olarak gerekli tedbirleri, özellikle de yasal mevzuat noktasında aldıklarının altını çizdi.

Bu yan etkilerden en fazla "dezenformasyon" konusunun gündeme geldiğini ifade eden İleri, bu noktada gerekli tedbirleri alabilmek için 5651 sayılı kanunda bir düzenleme yaptıklarını anımsattı.

Sosyal medya mecralarının toplumun iletişimi noktasında önemli ancak aynı zamanda düzenlenmesi gereken mecralar olduğunu belirten İleri, bugün gelinen sürecin de şu an yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi gereken "mekanik bir süreç" olduğunu söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), 5651 sayılı kanun kapsamındaki ilgili maddelere istinaden bir tedbir aldığını ve sürecin bundan ibaret olduğunu ifade eden İleri, "Sürecin nihayete ermesi noktasında karşılıklı görüşmeler yapıldı. Bu süreç devam ediyor. İlgili kurumumuzun, Ulaştırma Bakanımızın açıklamaları var. Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde iyi bir neticeyle bu süreç sonlanır. Ama tabii altını çizmemiz, vurgulamamız gereken nokta şu, bu ülkede faaliyet gösteren sosyal medya mecraları yabancı firmalar olabilirler, kendilerinin has kuralları tabii ki olabilir ama günün sonunda bu ülkenin kanunlarına uymak durumundalar. Temel mesajımız bu." diye konuştu.