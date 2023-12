23 Aralık 2023 18:35 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 18:38

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün yapmış olduğu açıklamada Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıd 6 askerin şehit olduğunu duyurmuştu. Alçak saldırıda şehit düşen askerlerden biri 23 yaşındaki Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca oldu. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Karaca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Karaca'nın Tokat'taki babaevinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, şehidin evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalara başladı.

Şehidin baba evinin yapımına yönelik süreçlerin en kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.

Yasin Karaca, Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan biriydi.

Şehit Karaca'nın, sosyal medyadaki profilinde, "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" diye yazdığı görüldü.