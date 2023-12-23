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    Bakanlık harekete geçti! Şehit Yasin Karaca'nın babaevini yeniden inşa edilecek

    Kuzey Irak'taki alçak saldırıda şehit düşen askerlerden biri Tokatlı Yasin Karaca oldu. Acı haber dün akşam şehidin baba ocağına ulaştı. Er Karaca'nın Tokat'taki babaevinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

    Gündem Haberleri  / Haber Merkezi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün yapmış olduğu açıklamada Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıd 6 askerin şehit olduğunu duyurmuştu. Alçak saldırıda şehit düşen askerlerden biri 23 yaşındaki Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca oldu. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Karaca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

    Bakanlık harekete geçti! Şehit Yasin Karaca'nın babaevini yeniden inşa edilecek

    Piyade Sözleşmeli Er Karaca'nın Tokat'taki babaevinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

    Bakanlık harekete geçti! Şehit Yasin Karaca'nın babaevini yeniden inşa edilecek

    Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, şehidin evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalara başladı.

    Bakanlık harekete geçti! Şehit Yasin Karaca'nın babaevini yeniden inşa edilecek

    Şehidin baba evinin yapımına yönelik süreçlerin en kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.

    Bakanlık harekete geçti! Şehit Yasin Karaca'nın babaevini yeniden inşa edilecek

    Yasin Karaca, Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan biriydi. 

    Bakanlık harekete geçti! Şehit Yasin Karaca'nın babaevini yeniden inşa edilecek

     Şehit Karaca'nın, sosyal medyadaki profilinde, "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" diye yazdığı görüldü. 

    Haber Merkezi /  - Gündem
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