Acı haber Tokat'a gitti! Şehidimizin kimliği belli oldu

23 Aralık 2023 00:25 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 01:48

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıda 3 askerin şehit olduğunu 4 askerin de yaralandığını duyurdu. Alçak saldırıda şehit düşen askerlerden biri 23 yaşındaki Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca oldu. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Karaca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Acı haberini baba Ahmet Karaca ve anne Zahide Karaca'ya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük verdi.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.



Şehit Yasin Karaca'nın 7 kardeşi olduğu öğrenildi. Cenaze töreninin yeri ve tarihi hakkında ailesinin karar vereceği aktarıldı.