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    Acı haber Tokat'a gitti! Şehidimizin kimliği belli oldu

    Kuzey Irak'taki alçak saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıda 3 askerin şehit olduğunu 4 askerin de yaralandığını duyurdu. Alçak saldırıda şehit düşen askerlerden biri 23 yaşındaki Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca oldu. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Karaca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

    Acı haber Tokat'a gitti! Şehidimizin kimliği belli oldu

    Acı haberini baba Ahmet Karaca ve anne Zahide Karaca'ya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük verdi.

    Acı haber Tokat'a gitti! Şehidimizin kimliği belli oldu

    Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

    Acı haber Tokat'a gitti! Şehidimizin kimliği belli oldu
    Şehit Yasin Karaca'nın 7 kardeşi olduğu öğrenildi. Cenaze töreninin yeri ve tarihi hakkında ailesinin karar vereceği aktarıldı. 

    Acı haber Tokat'a gitti! Şehidimizin kimliği belli oldu

    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
    ŞehitTokat
    Haberler > Gündem > Acı haber Tokat'a gitti! Şehidimizin kimliği belli oldu
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