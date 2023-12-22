Kuzey Irak'tan acı haber! 6 asker şehit oldu

22 Aralık 2023 22:07 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 11:07

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi. Bakanlıktan gelen son açıklamada yaralı askerlerden 3'ünün daha şehit olduğu yer aldı.

TERÖRİSTLERİN KAÇIŞ NOKTALARINA ANİ HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

Bakanlıktan yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi: Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekâtı düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.

ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan yaptığı yeni açıklamada, yaralı asklerlerden 3'ünün daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu aktardı. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde; "Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3’ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7’ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz"

ŞEHİTLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman personellerinden 6'sının 22 Aralık 2023 tarihinde hain saldırıda şehit olduklarını duyurdu.



Bakan Güler'in açıklamasında şehit olan askerlerimizin isimleri şu şekilde sıralandı: Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın.

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Saldırıda şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı. Acı haberi babası Ahmet Karaca ve annesi Zahide Karaca'ya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük verdi.

Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin evli olmadığı ve 7 kardeşi olduğu öğrenildi.

Şehidin cenaze töreninin yeri ve tarihi hakkında ailesinin karar vereceği öğrenildi.

İlişkili Haberler Bir yıl önce gazi olup iyileşince göreve koşan Çağatay Erenoğlu şehadete erdi

“MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabbimden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Milletimizin Başı Sağ Olsun Irak'ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun.

HAKAN FİDAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Irak'ın kuzeyinde şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş: Irak'ın kuzeyinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pençe Kilit Operasyonu sırasında yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum. Mekânları Cennet-i âlâ olsun. Çatışmada yaralanan askerlerimiz var. Temennimiz, kahraman evlatlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşması.

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Hain terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamları âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Pençe Harekat bölgesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Değerli ailelerinin, silah arkadaşlarının ve milletimizin başı sağ olsun. Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyoruz.

FAHRETTİN ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin kahraman evlatlarının gayretiyle son terörist de etkisiz hale getirilene kadar Türkiye'nin terörle mücadelesi devam edecektir.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan üç askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.