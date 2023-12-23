Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Bir yıl önce gazi olup iyileşince göreve koşan Çağatay Erenoğlu şehadete erdi

    Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 6 askerimiz şehit oldu. Şehit askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun geçtiğimiz yıl girdiği çatışmada yaralanıp gazi olduğu, tedavisi biter bitmez de yeniden göreve başladığı öğrenildi.

    Bir yıl önce gazi olup iyileşince göreve koşan Çağatay Erenoğlu şehadete erdi
    Gündem Haberleri  / Yeni Şafak

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada üç askerimizin şehit olduğunu, dört askerimizin de yaralandığını duyurmuştu. Yaralı askerlerden üçü daha kurtarılamayarak şehadete erdi.

    GAZİ OLDU İYİLEŞİNCE GÖREVE KOŞTU

    Hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerden Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun geçtiğimiz yıl yine bir çatışmada gazi olduğu öğrenildi.

    Aslen Sinoplu olan Erenoğlu, 2022 yılında yine Kuzey Irak'ta teröristlerle girdiği çatışmada yaralanınca Van Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, iyileşince de ilk işi göreve koşmak olmuştu. İki çocuk babası kahraman Mehmetçik, bugün yaşanan çatışmada şehadete erdi.

    Bir yıl önce gazi olup iyileşince göreve koşan Çağatay Erenoğlu şehadete erdi

    TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

    Aynı saldırıda şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi de baba ocağına ulaştı. 

    Kuzey Irak'tan bir acı haber daha! Şehit sayısı 6 oldu

    7 kardeşi olduğu öğrenilen şehidimizin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. 

    Kuzey Irak'tan bir acı haber daha! Şehit sayısı 6 oldu

     

    Yeni Şafak /  - Gündem
    ŞehitÇağatay Erenoğlu
    Haberler > Gündem > Bir yıl önce gazi olup iyileşince göreve koşan Çağatay Erenoğlu şehadete erdi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...