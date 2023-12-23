Bir yıl önce gazi olup iyileşince göreve koşan Çağatay Erenoğlu şehadete erdi

23 Aralık 2023 00:42 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 00:54

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada üç askerimizin şehit olduğunu, dört askerimizin de yaralandığını duyurmuştu. Yaralı askerlerden üçü daha kurtarılamayarak şehadete erdi.

GAZİ OLDU İYİLEŞİNCE GÖREVE KOŞTU

Hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerden Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun geçtiğimiz yıl yine bir çatışmada gazi olduğu öğrenildi.

Aslen Sinoplu olan Erenoğlu, 2022 yılında yine Kuzey Irak'ta teröristlerle girdiği çatışmada yaralanınca Van Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, iyileşince de ilk işi göreve koşmak olmuştu. İki çocuk babası kahraman Mehmetçik, bugün yaşanan çatışmada şehadete erdi.

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Aynı saldırıda şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi de baba ocağına ulaştı.

7 kardeşi olduğu öğrenilen şehidimizin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.