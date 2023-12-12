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    Pençe-Kilit'ten acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi
    Pençe-Kilit&#039;ten acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
    Pençe Kilit, Şehit

    Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğunu duyurdu.

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK mensupları tarafından düzenlenen saldırıda Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğunu duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Eril Alperen EMİR şehit olmuştur.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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