Pençe-Kilit'ten acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

12 Aralık 2023 21:33 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 22:05

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK mensupları tarafından düzenlenen saldırıda Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Eril Alperen EMİR şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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