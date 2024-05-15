Yargıtay’ın yeni başkanı 37. turda seçildi! Ömer Kerkez, cübbesini giydi

Yüksek yargıda mart ayında başlayan seçim maratonu nihayet tamamlandı. 37. turda 193 oy alarak Yargıtay’ın yeni başkanı seçilen Ömer Kerkez, cübbesini giydi. Rakibi Mehmet Akarca’ya ise 103 oy çıktı.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Yüksek yargıdaki başkanlık krizi 51. günde çözüldü. Ömer Kerkez, 193 oy alarak dört yıllığına Yargıtay Başkanı oldu. 25 Mart’ta başlayan seçim süreci dün sona erdi. Seçimin ilk 36 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine dün yüksek yargıçlar 37. defa sandık başına gitti. Oylama sonucunda Akarca 103, Ömer Kerkez ise 193 oy aldı. Bu sonuçla Kerkez, üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayarak dört seneliğine Yargıtay Başkanlığı görevine seçildi.

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

1966 tarihinde Antakya’da doğan Ömer Kerkez ilk, orta ve lise eğitimini Antakya'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve bu bölümden 1988 yılında mezun oldu.

Hatay'da hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Ömer Kerkez, sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında tetkik hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Kerkez 5 Temmuz 2017'de Yargıtay üyeliğine, 14 Şubat 2023'te ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmişti.