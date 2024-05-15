İzmir'de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

Son deprem haberi İzmir'den geldi. AFAD, Karaburun merkezli depremin büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu. Beşik gibi sallanan bölgede 28 dakikada 4 deprem meydana geldi, işte son gelişmeler...

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem İzmir'de kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklamalar peş peşe geldi. İşte ilk veriler ve son gelişmeler...

İZMİR 4,5 İLE SALLANDI!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yeri ise 45.60 kilometre ile İzmir'in Karaburun ilçesi oldu.

28 DAKİKADA 4 DEPREM

İzmir'de yürekleri ağza getiren depremler peş peşe geldi. Bölgede gece boyu çok sayıda ufak çaplı sarsıntılar yaşandı. Sabah saatlerinde ise korkutan depremler ardı ardına geldi. AFAD'ın paylaştığı bilgilendirmede depremlerin büyüklüğü 4,5 - 3,7- 3,1 - 2,7 olarak kaydedildi.

KENT MERKEZİNDE HİSSEDİLMEDİ

Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremlerin kent merkezinden hissedilmediği öğrenildi.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.