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Tugay Uluçevik: Erdoğan’ın BM çıkışının arkasında durulmalı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tugay Uluçevik: Erdoğan’ın BM çıkışının arkasında durulmalı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erdoğan’ın BM’de KKTC’nin tanınması yaptığı çağrının da unutulmaması gerektiğini dile getiren emekli Büyükelçi Tugay Uluçeviki, "Bize düşen KKTC’nin tanınması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hamlesinin arkasında durmak ve altını doldurmaktır” dedi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, İngiltere Lordlar Kamarası Üyesi Richard Andrew Balfe’nin, KKTC’nin bağımsızlığının tanınması gerektiği yönündeki açıklamasının önemli olduğunu, bu desteklerin artırılması gerektiğini söyledi. Uluçevik “Öteden beri İngiltere’de sayıları çok fazla olmasa da siyasi isimler KKTC’nin tanınması gerektiğini, Kıbrıs meselesinin artık uzatılmadan, Kıbrıs’taki gerçeklere göre, yani iki devlet esasına göre adanın bölünmesini istiyorlar” diye konuştu.

"BİZE DÜŞEN ERDOĞAN'IN HAMLESİNİN ALTINI DOLDURMAK"

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de KKTC’nin tanınması yaptığı çağrının da unutulmaması gerektiğini de hatırlatan Uluçevik “Türkiye’nin yaptığı bu hamleyi sürekli hatırlatmak ve bu hamlenin gerektirdiği diplomatik adımları atmak lazım. BMGK’nın yapmak istediği, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin varlığını esas alıp Kıbrıs Türk halkını oraya ‘yamama’ şeklinde dâhil etmek. Bize düşen KKTC’nin tanınması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hamlesinin arkasında durmak ve altını doldurmaktır” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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