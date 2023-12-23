6 askerin şehit olduğu hain saldırının ayrıntıları ortaya çıktı!

23 Aralık 2023 15:31 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 15:36

Dün Kuzey Irak'ta şehit olan 6 asker, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Askerlerin kimliğinin belli olmasıyla yurdun dört bir tarafına şehit ateşi düştü. Hain saldırının ardından MSB, operasyon başlatıp 12 teröristi etkisiz hale getirirken, dün düzenlenen saldırının da detayları belli oldu. Teröristlerin sis ve tipiyi fırsat bilerek mehmetçiğe saldırdığı öğrenildi.

Saldırı, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nın Hakurk bölgesindeki Pençe harekatında gerçekleşti. 'Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras 3' operasyonuna katılan komandolar, ağır hava ve arazi şartları altında teröristlerin izini sürüyordu. Teröristlerin hain saldırısı şu şekilde gerçekleşti:

Operasyon sırasında teröristler, 1. Dağ Komando Tugayı'na sızmaya çalıştı.

Geçici üs bölgesine yaklaşmaya çalışan teröristler sis ve tipiyi fırsat bildi.

Görüş mesafesinin 1 metrenin altına indiği bölgede uzun namlulu silahlar, el bombaları ve roketatarlarla birliğe saldırdılar.

Tim, bu koşullarda çalışırken ikinci destek timi hemen harekete geçerek teröristleri etkisiz hale getirdi.

Birlik, son derece ağır hava koşullarını fırsat bilen teröristlerin saldırısında şehit verdi. Teröristler bir süre sonra kaçmaya çalıştı ancak komandolar sızan teröristlerin büyük bölümünü etkisiz hale getirdi.

Askeri kaynaklar, bölgenin haftalardır kar altında olduğunu söyledi. Saldırı sırasında kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin birkaç metreye indiğine vurgu yaptı.

DÖKTÜKLERİ KANIN HESABI SORULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Yüzyılın Dönüşümü programında yaptığı konuşmada, PKK'nın düzenlediği hain saldırıya da değindi. Erdoğan, "Dün Irak'ın kuzeyinde hainler tarafından gerçekleştirilen şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış, hesabı misli ile sorulmuştur. 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist bertaraf edilene kadar sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Irak'ın ya da Suriye'nin kuzeyinde terör yapılanmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Eli kanlı caniler ve örgüte destek verenler teröre yer olmadığını er yada geç anlayacak. Rabbim kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin" dedi.



