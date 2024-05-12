Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Batman'da silah kaçakçılarına dev operasyon! Ele geçirilenlerin arasında yok yok

Batman'da silah kaçakçılarına dev operasyon! Ele geçirilenlerin arasında yok yok

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Batman&#039;da silah kaçakçılarına dev operasyon! Ele geçirilenlerin arasında yok yok

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman'da yasa dışı silah kaçakçılığı ve silah ticaretine yönelik düzenlenen “MERCEK-18” operasyonunda 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon kapsamında ele geçirilen silahla ise dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu “yasa dışı silah kaçakçılığı ve silah ticaretine” yönelik “Mercek-18” operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

Batman'da silah kaçakçılarına dev operasyon! Ele geçirilenlerin arasında yok yok - 1. Resim

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde; 21 adet ruhsatsız tabanca, 155 adet gövde, 100 adet üst kapak, 116 adet namlu, 167 adet şarjör, 230 adet kabza kapağı, model basımı yapan lazer makinesi, freze makinesi, zımpara makinesi, kaynak makinesi,
lehim makinesi, spiral makinesi, silah sürgüsü taşlama makinesi, silah boyama küveti ile silah yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

"KAÇAKÇILARIN PEŞİNDEYİZ"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki halkımızın huzurunu kaçıranların ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek. Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güneş’in fırtınası Dünya’yı vuracak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Psikiyatri uzmanından usulsüzlük! Uyuşturucu içerikli reçeteye 5 bin TL istedi - GündemUyuşturucu içerikli reçeteye 5 bin TL istedi!Anadolu Otoyolu'nda tır dehşeti! Borular sürücü camını deldi geçti, ölü ve yaralılar var - GündemAnadolu Otoyolu'nda dehşet! Borular sürücü camını deldi...Dolandırıcılar her yolu deniyor! Operasyonların ardı arkası kesilmiyor - GündemDolandırıcılar her yolu deniyor! Operasyonların ardı arkası kesilmiyorEve giren yılan yürekleri ağza getirdi! Ekipler zor yakaladı - GündemEve giren yılan yürekleri ağza getirdiKonya'da ürküten görüntü! Ovayı ikiye böldü, 8 metre derinliği var - GündemKonya'da ürküten görüntü! Ovayı ikiye böldü, 8 metre derinliği varBalıkesir'de motokuryeler Ata Emre için isyan etti! Sokaklar doldu taştı - GündemBalıkesir'de motokuryeler Ata Emre için sokaklara döküldü
Sonraki Haber Yükleniyor...