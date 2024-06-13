Bayram öncesi kahreden olay! Küçükçekmece'de 1.5 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Küçükçekmece'de bir aile bayram öncesi en acı duyguyu yaşadı. Balkondan düşerek ağır yaralanan 1.5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'de 1. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 1.5 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minik kızın, 10 yıllık evli çiftin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.45 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın birinci katındaki dairede oynayan 1.5 yaşındaki Berçem Deniz Dağ, evin balkonuna çıkmış, korkuluklardan sararak eksi 2'nci katta bulunan garaj kapısının önüne düşmüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan minik kız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

10 yıldır evli olan çiftin daha önce de doğan çocuklarını kısa sürede kaybederek evlat acısı yaşadığı, minik kızın ise çiftin tek çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.