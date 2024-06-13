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Bayram öncesi kahreden olay! Küçükçekmece'de 1.5 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayram öncesi kahreden olay! Küçükçekmece&#039;de 1.5 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece'de bir aile bayram öncesi en acı duyguyu yaşadı. Balkondan düşerek ağır yaralanan 1.5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'de 1. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 1.5 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minik kızın, 10 yıllık evli çiftin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.45 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın birinci katındaki dairede oynayan 1.5 yaşındaki Berçem Deniz Dağ, evin balkonuna çıkmış, korkuluklardan sararak eksi 2'nci katta bulunan garaj kapısının önüne düşmüştü.

Bayram öncesi en acı olay! Küçükçekmece'de 1.5 yaşındaki çocuk balkondan düştü - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan minik kız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bayram öncesi en acı olay! Küçükçekmece'de 1.5 yaşındaki çocuk balkondan düştü - 2. Resim

10 yıldır evli olan çiftin daha önce de doğan çocuklarını kısa sürede kaybederek evlat acısı yaşadığı, minik kızın ise çiftin tek çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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