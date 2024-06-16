Bayram tatilinin ilk gün bilançosu! 5 kişi hayatını kaybetti, 1.452 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin ilk gün bilançosunu açıkladı. 24 saatte 852 trafik kazası medyana gelirken; 5 kişi hayatını kaybetti, 1.421 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gün bilançosunu açıkladı. Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

852 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Bayram tatilinin 1. günü 15 Haziran 2024 Cumartesi 24 saatlik sürede:

- 852 trafik kazası meydana geldi.

- 407.731 araç denetlendi.

- 24.357 araca hız ve radar işlemi,

- 42.720 araca ise diğer işlemler yapıldı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1.421 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için yolun sonu bayram olsun"