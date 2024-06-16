Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bayram tatilinin ilk gün bilançosu! 5 kişi hayatını kaybetti, 1.452 kişi yaralandı

Bayram tatilinin ilk gün bilançosu! 5 kişi hayatını kaybetti, 1.452 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayram tatilinin ilk gün bilançosu! 5 kişi hayatını kaybetti, 1.452 kişi yaralandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin ilk gün bilançosunu açıkladı. 24 saatte 852 trafik kazası medyana gelirken; 5 kişi hayatını kaybetti, 1.421 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gün bilançosunu açıkladı. Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

852 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Bayram tatilinin 1. günü 15 Haziran 2024 Cumartesi 24 saatlik sürede:

- 852 trafik kazası meydana geldi.
- 407.731 araç denetlendi.
- 24.357 araca hız ve radar işlemi,
- 42.720 araca ise diğer işlemler yapıldı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef  5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1.421 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için yolun sonu bayram olsun"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Microsoft, İspanya'ya dev veri merkezi yatırımı yapıyor: 7,16 milyar dolar!‘Yabancı’ kalırlar mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güldür Güldür'de İmamoğlu skeci! İzleyenler kahkahaya boğuldu - GündemGüldür Güldür'de kahkahaya boğan İmamoğlu skeciBayram namazı çıkışı 'İsrail' gerginliği! Özgür Özel'e 'Hamas' tepkisi - GündemÖzgür Özel'e 'Hamas' tepkisi!İzmir'de yangına müdahale eden arazöz devrildi, operatör öldü - Gündemİzmir'de yangına müdahale eden arazöz devrildi, operatör öldüAvukat Ersan Şen'den canlı yayında Eylem Tok çıkışı: Anlaşırsak savunurum - GündemErsan Şen'e "Eylem Tok'u savunur musunuz?" diye sorulduKaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı! İşte ilginç kareler - GündemMezarlığa dalan boğa dehşet saçtı, yaralılar varİstanbul'da korkunç olay! Polis memurunun cesedi bulundu... - Gündemİstanbul'da korkunç olay! Polis memurunun cesedi bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...