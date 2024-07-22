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Bir hareket yaptı hayatından oldu! Hamile eşinin gözleri önünde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir hareket yaptı hayatından oldu! Hamile eşinin gözleri önünde can verdi
Kırşehir, Kaza, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de yaşayan 36 yaşındaki Mustafa Balcı ailesi ile birlikte Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı'na gitti. Burada suya balıklama atlayan Balcı, kafasını taşa çarptı. Kaza sonrası kalp krizi geçiren talihsiz adam hamile eşinin gözleri önünde hayatını kaybetti.

Kırşehir’de ikamet eden Mustafa Balcı, ailesiyle birlikte Kaman’ın Savcılı köyündeki Hirfanlı Baraj Gölü’ne gitti. 36 yaşındaki şahıs, suya balıklama atlayınca kafasını taşa çarptı. Ardından kalp krizi geçiren Balcı, gölde yığılıp kaldı.

GERİDE 2 ÇOCUK VE HAMİLE BİR EŞ BIRAKTI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrolde iki çocuk babası Balcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan hamile eşi, uzun süre gözyaşı döktü. Yakınları, kadını teselli etmeye çalıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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