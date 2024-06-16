Biri 4 diğeri 3 yaşında! Oyun oynamak için evden çıkan kuzenler kayıplara karıştı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Haziran 2024 06:45 - Güncelleme: 16 Haziran 2024 06:53 - Güncelleme:

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Diyarbakır’da biri 4 diğeri 3 yaşında olan iki kuzen dün öğle saatlerinde oyun oynamak için evden çıktı. Küçük kızları bir daha gören olmadı. 100 kişilik ekip küçük çocukları bulmak için seferber oldu, görenlerin en yakındaki güvenlik güçlerine haber vermesi istendi.