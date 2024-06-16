Biri 4 diğeri 3 yaşında! Oyun oynamak için evden çıkan kuzenler kayıplara karıştı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır’da biri 4 diğeri 3 yaşında olan iki kuzen dün öğle saatlerinde oyun oynamak için evden çıktı. Küçük kızları bir daha gören olmadı. 100 kişilik ekip küçük çocukları bulmak için seferber oldu, görenlerin en yakındaki güvenlik güçlerine haber vermesi istendi.
Hani ilçesi Kuyular köyünde iki kuzen olduğu öğrenilen Zeynep Ö. (4) ile Sude K. (3), öğlen saatlerinde oyun oynamak için evden ayrıldı.
AİLE BULAMAYINCA YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ
Aile, bir süre sonra çocuklardan ses çıkmayınca aramaya koyuldu. Çevrede yaptıkları arama çalışmaları sonuç vermeyince aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
100 KİŞİLİK EKİPLE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
İhbarla Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra köylülerden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip arama çalışmalarına başladı.
GÖREN POLİSİ ARASIN
Aileler çocukları görenlerin en yakın güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı