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Biri 4 diğeri 3 yaşında! Oyun oynamak için evden çıkan kuzenler kayıplara karıştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Biri 4 diğeri 3 yaşında! Oyun oynamak için evden çıkan kuzenler kayıplara karıştı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’da biri 4 diğeri 3 yaşında olan iki kuzen dün öğle saatlerinde oyun oynamak için evden çıktı. Küçük kızları bir daha gören olmadı. 100 kişilik ekip küçük çocukları bulmak için seferber oldu, görenlerin en yakındaki güvenlik güçlerine haber vermesi istendi.

Hani ilçesi Kuyular köyünde iki kuzen olduğu öğrenilen Zeynep Ö. (4) ile Sude K. (3), öğlen saatlerinde oyun oynamak için evden ayrıldı.

AİLE BULAMAYINCA YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Aile, bir süre sonra çocuklardan ses çıkmayınca aramaya koyuldu. Çevrede yaptıkları arama çalışmaları sonuç vermeyince aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

100 KİŞİLİK EKİPLE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbarla Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra köylülerden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip arama çalışmalarına başladı.

GÖREN POLİSİ ARASIN

Aileler çocukları görenlerin en yakın güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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