Rus anne kızın cenazesi 15 gün sonra alındı! Paralı asker olan eski kocası aranıyor
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı - Haber Merkezi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sarp arazide çarşafa sarılmış halde cesetleri bulunan Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'nın (15) cenazeleri, yakınları tarafından 15 gün sonra teslim alındı. Paralı asker olan eski kocasının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bodrum’da emlakçılık yapan Rus uyruklu Irina Dvizova ve 15 kızı Dayana Dvizova geçtiğimiz günlerde ortadan kayboldu. Anne kızın evine giden arkadaşları, duvarlarda kan izleri görünce polise haber verdi.
ESKİ KOCA, CİNAYET ÖNCESİ TÜRKİYE'YE GELDİ!
İhbar sonrası güvenlik güçleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu ikilinin İçmeler mevki Tavşanburnu yolu kenarındaki uçurumda cesedi bulundu. Irina Dvizova'nın Litvanyalı eski kocası Andrej Kuslevic’in (46) 20 Kasım tarihinde Edirne Hudut Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.
ŞÜPHELİ, PARALI ASKER ÇIKTI
Paralı asker olan şahsın, Bodrum'da bir otel kaldığı, 24 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu M.K. ile birlikte Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Fransa’ya, oradan da Litvanya’ya geçtiği tespit edildi. Andrej Kuslevic’in cinayet şüphesiyle yakalanması için uluslararası yazışmalar yapıldı.
CENAZELER İKİ HAFTA SONRA ALINDI
Bu arada, Muğla Adli Tıp Kurumu morgunda iki haftadır tutulan anne kızın cenazeleri için Rusya Başkonsolosluğu devreye girdi. İkilinin naaşı yakınları tarafından alınıp Antalya Havalimanı'ndan Rusya'ya götürüldü.