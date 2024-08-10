Bölgede savaş çanları çalıyor! ABD askeri üssü vuruldu

Orta Doğu'da İsrail, İran ve Lübnan arasında yaşanan gerilim sürerken bölgedeki savaş riskini arttıran saldırılar peş peşe geliyor. Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD'nin askeri üssüne kamikaze kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD güçlerinin konuşlandığı üsse aidiyeti bilinmeyen birden fazla kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin Yarubiye beldesindeki ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı'ndaki üs, kamikaze İHA’larla hedef alındı.

Hedef alınan üssün çevresinden duman yükseldiği bildirildi. Saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İRAN DESTEKLİ GRUPLAR ABD ÜSLERİNİ SIK SIK HEDEF ALIYOR

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA'larla saldırıyor.