Bolu Dağı'nda seyir halindeyken alevlere teslim oldu!

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde seyir halinde olan bir minibüs bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede yayılan yangın nedeniyle minibüs hurdaya döndü.

Sıcak havaların etkisiyle yanan araçlara bir yenisi daha ekledi. Bolu Dağı Tüneli girişince seyir halinde olan bir minibüs, motor kısmında çıkan alevler nedeniyle tutuştu.

YANGIN MOTOR KISMINDA ÇIKTI

Yangın, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin girişinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VR 1071 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler minibüsün ön kısmını tamamen sardı. Sürücü minibüsü emniyet şeridine park ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından minibüs ön kısmını saran alevler söndürüldü.

Yangın sebebiyle minibüs kullanılamaz hale geldi.