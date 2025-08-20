Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bungalov evlerde işler yarıya düştü! Sebebi belli oldu, otelciler isyan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bungalov ev sektörü bir darbe daha aldı. Elazığ'da, Hazar Gölü kenarında bulunan bungalov evlerde işler dolandırıcılar yüzünden yüzde 50 azaldı. Oteli işleten Arda Koyuncu savcılığa şikayette bulunduklarını ifade etti.

Son yıllarda en çok tercih edilen ve uygun fiyatlı konaklama seçenekleri arasında yer alan  bungalov evler yurdun batısı kadar doğu illerinde de yayılmaya başladı. 

Özel alan, kişisel havuz gibi imkanları sayesinde tercih edilen bungalov evler bir yara daha aldı. Elazığ'da da rağbet gören bir işletme dolandırıcılarla mahkemelik oldu. 

Bungalov evlerde işler yarıya düştü! Sebebi belli oldu, otelciler isyan etti - 1. Resim

Şehirde tek olan Hazar Bungalov Butik Otel, sosyal medya üzerinden benzer ismi ve konumunu kullanan dolandırıcılar yüzünden işlerinin yüzde 50'sini kaybetti.

Başta Diyarbakır, Batman ve Mardin olmak üzere çevre illerde yaşayan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden otel için rezervasyon yapmak isterken dolandırıcıların ağına düşüyor.

"İŞLERİMİZ YARI YARIYA DÜŞTÜ"

Ardından tatil umuduyla otele gelen vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlıyor. Bu durumdan dolayı işlerinin yüzde 50 düştüğünü dile getiren işletme sahibi, dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını istedi.

Bungalov evlerde işler yarıya düştü! Sebebi belli oldu, otelciler isyan etti - 2. Resim

Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Arda Koyuncu, "Elazığ'da tek işletmeyiz, bundan dolayı da dolandırıcılarla başımız belada. Dolandırıcılar sürekli müşterileri dolandırdığı için bundan aşırı derecede şikayet alıyoruz. Savcılığa şikayette bulunduk. Dolandırıcılarla baş edemediğimiz için işlerimiz de yarı oranında düşmüş durumda. Biz 2021 yılından itibaren bu işletmeyi işletiyoruz. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne hitap ediyoruz. Çoğunlukla müşterilerimiz Diyarbakır, Batman ve Mardin'den geliyor. Dolandırıcılık olaylarının yaşanmasıyla birlikte işlerimiz yarı yarıya düştü" dedi.

Bungalov evlerde işler yarıya düştü! Sebebi belli oldu, otelciler isyan etti - 3. Resim

"GEÇEN YIL 14 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI"

İnsanların artık kime güveneceğini bilemediklerini dile getiren Koyuncu, "Daha çok

sosyal medya üzerinden yapıldığı için aşırı derecede yoğunluk var. Vatandaşları uyarmamıza rağmen tuzağa düşmüş bulunuyorlar. Geçen sene de aynı şekilde dolandırılma olayları vardı. Allah devletimizden razı olsun, 14 kişiyi tutuklamıştı. Şimdi de aynı şekilde devam ediyorlar. Biz bu durumdan mustaribiz. Dolandırıcılık olayından dolayı ister istemez işlerimiz düştü. İnsanlar kime güveneceğini, nasıl geleceğini bilmiyor. Bizim ismimizi ve konumumuzu kullanarak insanları dolandırıyorlar. Vatandaşlarımız buraya geldikleri zaman dolandırıldıklarını fark ediyor. Konum olarak burayı atıyorlar, isim olarak da benzer bir isim kullanıyorlar. Fiyatı da uygun tutup insanları cezbediyorlar. Bu şekilde insanları dolandırıyorlar" diye konuştu.

Bungalov evlerde işler yarıya düştü! Sebebi belli oldu, otelciler isyan etti - 4. Resim

Bungalov evlerde işler yarıya düştü! Sebebi belli oldu, otelciler isyan etti - 5. Resim

Bungalov evlerde işler yarıya düştü! Sebebi belli oldu, otelciler isyan etti - 6. Resim

