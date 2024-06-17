Burdur'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi, işte ilk veriler...
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Burdur'dan geldi. AFAD saat 05:19'da meydana gelen Çavdır merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı. İşte bölgede son durum...
Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Dün akşam Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Vatandaşlar bayram günü büyük korku yaşadı. Saha taraması sonrası olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Gece yarısı yürekler yine ağza geldi. Bu defa adres Burdur oldu. AFAD ilk verileri paylaştı, işte son gelişmeler...
BURDUR GECE YARISI SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre depremin merkez üssü Çavdır olarak duyuruldu. Saat 05:19'da meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 28 kilometre olarak belirlendi. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi