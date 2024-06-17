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Burdur'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi, işte ilk veriler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Burdur&#039;da korkutan deprem! AFAD&#039;dan açıklama geldi, işte ilk veriler...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Burdur'dan geldi. AFAD saat 05:19'da meydana gelen Çavdır merkezli depreme ilişkin ilk verileri paylaştı. İşte bölgede son durum...

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Dün akşam Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Vatandaşlar bayram günü büyük korku yaşadı. Saha taraması sonrası olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Gece yarısı yürekler yine ağza geldi. Bu defa adres Burdur oldu. AFAD ilk verileri paylaştı, işte son gelişmeler...

BURDUR GECE YARISI SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre depremin merkez üssü Çavdır olarak duyuruldu. Saat 05:19'da meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 28 kilometre olarak belirlendi. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. 

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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