Bursa'da feci kaza! Kırmızı ışıkta geçti, dehşet saçtı: 8 yaralı

Bursa’da kırmızı ışık ihlali yapan kamyonet, dönüş yapan servis aracına çarptı. Servisteki 6 işçi ile kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza merkez, Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ferhat K. idaresindeki kamyonet, kırmızı ışığı ihlal edip hızla ilerledi. Bu esnada kendisine yanan yeşil ışık üzerine harekete geçen Sebahattin T. idaresinde işçileri taşıyan servis aracı kamyonetin çarpması ile savruldu.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazayı görenler hemen yaralıların yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kamyonette ve servis aracında sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar bölgedeki en yakın hastanelere sevk edildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada 6 işçi olmak üzere toplam 8 kişi yaralanırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.







