Çalan kapıyı açmak istedi, hastanelik oldu! Yaşlı adam silahla vuruldu

Diyarbakır’ın evde otururken çalan kapıyı açmak isteyen adam silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve kolundan vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay Hani ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi’nde yaşandı. Dış kapının çaldığını duyan B.Y. (72), kapıya çıktığı esnada henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

GÖĞSÜNDEN VE KOLUNDAN VURULDU

B.Y., göğsünden ve kolundan yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

B.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Hani Devlet Hastanesine, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.