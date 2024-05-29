Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çalan kapıyı açmak istedi, hastanelik oldu! Yaşlı adam silahla vuruldu

Çalan kapıyı açmak istedi, hastanelik oldu! Yaşlı adam silahla vuruldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çalan kapıyı açmak istedi, hastanelik oldu! Yaşlı adam silahla vuruldu
Hani, Saldırı, Silahlı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’ın evde otururken çalan kapıyı açmak isteyen adam silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve kolundan vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay Hani ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi’nde yaşandı. Dış kapının çaldığını duyan B.Y. (72), kapıya çıktığı esnada henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

GÖĞSÜNDEN VE KOLUNDAN VURULDU

B.Y., göğsünden ve kolundan yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
B.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Hani Devlet Hastanesine, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'de dehşet evi! 25 yaşındaki genç ailesini yok etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de dehşet evi! 25 yaşındaki genç ailesini yok etti - Gündemİzmir'de dehşet evi! Bir aile yok olduSakarya’da Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı silahlı saldırıya uğradı! - GündemSakarya’da Ülkü Ocakları Başkanı silahlı saldırıya uğradı!Kars'ta feci olay! Yeğeninin düğünü için köye giden yaşlı adam feci şekilde can verdi - GündemYeğeninin düğünü için köye giden yaşlı adamın korkunç ölümü!Schengen vizesine kolaylık geliyor... Brüksel kolları sıvadı - GündemSchengen vizesine kolaylık geliyor...Köpek terörü sağlığı tehdit ediyor... Tehlike sadece saldırmaları değil - GündemKöpek terörü sağlığı tehdit ediyor1 dişi köpekten 6 yılda 67 bin yavru ürüyor! Yakalaması ve bakması ekonomiyi vuruyor - Gündem1 dişi köpekten 6 yılda 67 bin yavru ürüyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...