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    Can Atalay dosyası Yargıtay'a gönderildi

    Anayasa Mahkemesi'nin dün akşam açıkladığı gerekçeli kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay dosyasını Yargıtay'a geri gönderdi.

    Can Atalay dosyası Yargıtay&#039;a gönderildi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince ikinci kez verilen ihlal kararını değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bunun yerel mahkemece alınan karara ilişkin olmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderdi.

    "BİREYSEL BAŞVURULAR İHLAL EDİLİYOR"

    İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma", "kişi hürriyeti ve güvenliği" ile "bireysel başvuruda bulunma" haklarının ihlal edildiği kararına ilişkin değerlendirmesini tamamladı. Heyet, Anayasa Mahkemesince verilen bireysel başvuruya konu ihlal kararının, yerel mahkemece alınan karara ilişkin olmadığını değerlendirdi.

    İhlal kararının, ilgili Yargıtay Ceza Dairesince verilen tahliye talebinin reddi kararına ilişkin olduğunu bildiren heyet, dosyanın ilgili Yargıtay Ceza Dairesi önünde bulunduğu sırada Atalay'ın milletvekili seçildiğini belirtti.

    DOSYA YARGITAY'A GÖNDERİLDİ

    Heyet, bireysel başvuruya konu ihlalin Yargıtay kararından kaynaklandığını, ayrıca bireysel başvuru yapıldıktan sonra ilgili Ceza Dairesince dosyanın esastan incelendiğini ve karara bağlandığını kaydetti.

    Bu nedenle oluşan yeni hukuki durum karşısında Yargıtay 3. Ceza Dairesince yeni bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğuna hükmeden heyet, dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesine ulaştırılmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Can Atalay
    Haberler > Gündem > Can Atalay dosyası Yargıtay'a gönderildi
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