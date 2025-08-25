Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Canlı yayında gergin anlar! Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy, kameramanı azarladı

Canlı yayında gergin anlar! Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy, kameramanı azarladı

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balıkesir depremlerinin ardından bir televizyon kanalına röportaj veren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kameramanı azarladı. "Beni tek çek" diyen Üşümezsoy, muhabirin araya girmesiyle sakinleşti.

Balıkesir Sındırgı'da art arda meydana gelen depremler, büyük endişeye neden oldu.

ÇEKİM AÇISINI BEĞENMEDİ

Sarsıntıların ardından uzmanlar fay hattına dair değerlendirmelerde bulunurken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da bir televizyon kanalına röportaj verdi. 

Sındırgı'da daha büyük depremlerin olup olmayacağına dair konuşan Üşümezsoy'un, kameramanı azarladığı anlar gündem oldu.

Canlı yayında gergin anlar! Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy, kameramanı azarladı - 1. Resim

"BENİ TEK ÇEK"

Üşümezsoy, "Balıkesirliler bu konuda... Ya buraya gelmesin diyorum, beni tek çek. 100 kişiyi çektiğin zaman... Bir saatten beri anlattığım tekniği anlatıyorum, kapkaranlık bir ortam oluyor." dedi.

Ortam gerilirken muhabirin araya girmesiyle Deprem Uzmanı konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

