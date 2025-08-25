Canlı yayında gergin anlar! Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy, kameramanı azarladı

Balıkesir Sındırgı'da art arda meydana gelen depremler, büyük endişeye neden oldu.

ÇEKİM AÇISINI BEĞENMEDİ

Sarsıntıların ardından uzmanlar fay hattına dair değerlendirmelerde bulunurken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da bir televizyon kanalına röportaj verdi.

Sındırgı'da daha büyük depremlerin olup olmayacağına dair konuşan Üşümezsoy'un, kameramanı azarladığı anlar gündem oldu.

"BENİ TEK ÇEK"

Üşümezsoy, "Balıkesirliler bu konuda... Ya buraya gelmesin diyorum, beni tek çek. 100 kişiyi çektiğin zaman... Bir saatten beri anlattığım tekniği anlatıyorum, kapkaranlık bir ortam oluyor." dedi.

Ortam gerilirken muhabirin araya girmesiyle Deprem Uzmanı konuşmasına kaldığı yerden devam etti.