Çarşaf sarkıtıp kaçmaya çalışan hırsız, 8. kattan düşüp öldü
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana’da hasarlı binaya giren hırsız, çarşaf sarkıtıp aşağı inerken düşerek hayatını kaybetti.
Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde Uğur Can K. (36) depremde ağır hasar gören Özge Apartmanı’na hırsızlık için girdi.
8. KATTAN DÜŞTÜ
Uğur Can K., apartmanın 8. katındaki bir evden hırsızlık yaptıktan sonra aşağı çarşaf sarkıtıp inmek istedi. Hırsız, bu sırada yere düşerek hayatını kaybetti. Uğur Can K.’nin düştüğünü görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Uğur Can K., olay yerinde hayatını kaybederken cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Öte yandan, ölen kişinin çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı