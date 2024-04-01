Çarşaf sarkıtıp kaçmaya çalışan hırsız, 8. kattan düşüp öldü

Adana’da hasarlı binaya giren hırsız, çarşaf sarkıtıp aşağı inerken düşerek hayatını kaybetti.

Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde Uğur Can K. (36) depremde ağır hasar gören Özge Apartmanı’na hırsızlık için girdi.

8. KATTAN DÜŞTÜ

Uğur Can K., apartmanın 8. katındaki bir evden hırsızlık yaptıktan sonra aşağı çarşaf sarkıtıp inmek istedi. Hırsız, bu sırada yere düşerek hayatını kaybetti. Uğur Can K.’nin düştüğünü görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Uğur Can K., olay yerinde hayatını kaybederken cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Öte yandan, ölen kişinin çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu öğrenildi.