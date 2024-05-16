Çekirdek aile 3 kişiye düştü! Geçen yıl evlilikler de doğumlar da azaldı

TÜİK “İstatistiklerle Aile 2023” bültenini açıkladı. 2008’de dört kişi olan hane halkı büyüklüğü, geçen yıl 3,1’e geriledi. Yalnız yaşama oranı yüzde 19,7’ye çıktı. Doğurganlık hızı dibi gördü

Küresel ölçekteki eğilime paralel olarak ülkemizde de evlilikler azalıyor. Ortalama ilk evlenme yaşı yükseliyor ve boşanma sayıları artıyor. Doğurganlık hızımız 2018’den beri nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altında gerilemeye devam ediyor. 2023 yılında Türkiye’de doğurganlık hızı 1,51 çocuk ile tarihin en düşük seviyesine indi. 2008’de dört kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü geçen sene 3,14’e geriledi. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu şehir 4,86 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu şehir ise 2,54 kişiyle Çanakkale olarak hesaplandı. Bu şehri 2,6 kişiyle Giresun ve 2,61 kişiyle Balıkesir takip etti. 2015’te yüzde 14,4 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranının 2023’te yüzde 19,7’ye yükseldiği görüldü. Tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının oranı, 2015’te yüzde 66,9 iken 2023’te yüzde 63,8’e geriledi.

EN YÜKSEK ŞANLIURFA

Kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken, 2023’te binde 11,2 oldu. Buna göre, 2001’de bin nüfus başına 20,3 doğum, 2023 yılında ise 11,2 doğum düştü. Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il geçen yıl binde 24,8 ile Şanlıurfa olarak belirlendi. Bu ili binde 22 ile Şırnak, binde 19,3 ile Mardin izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 6,9 ile Zonguldak olarak kayda geçti. Bu şehri binde 7,2 ile Bartın, binde 7,6 ile Karabük takip etti.

Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken, 2023 yılında 29,2 oldu. İlk doğumunu geçen yıl gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27 olarak belirlendi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2023 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu şehirler Artvin ve Tunceli oldu.

65 yaş üstü nüfus oranının 2030’da yüzde 13’ü, 2040’ta yüzde16’yı aşacağı öngörülüyor. 2080’de ülkemizde her dört kişiden birinin yaşlı olması bekleniyor.

VELAYETLERİN YÜZDE 25’İ BABAYA VERİLDİ

172 bin çift boşandı

- Geçen yıl 171 bin 881 çift boşandı, velayetlerin yüzde 74,9’unu anne, yüzde 25,1’ini baba aldı. Boşanma hızı en yüksek olan üç şehir ise İzmir, Antalya ve Karaman oldu.

- Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 69,9 oldu. Bireylerin mutluluk kaynağını yüzde 15 ile çocuklar, yüzde 5,4 ile kendisi, yüzde 3,8 ile eş, yüzde 2,9 ile anne/baba ve yüzde 1,8 ile torunlar oluşturdu.

- 2010’da gerçekleşen resmî evlenmelerin yüzde 5,9’unu akraba evliliği oluştururken, bu oran 2018’de yüzde 4,3’e, 2023’te yüzde 3,2’ye geriledi. Bu oran Şanlıurfa’da yüzde 17,7 olarak gerçekleşti.

- Evden internete erişen hanelerin oranı 2004’te yüzde 7 iken 2023’te yüzde 95,5 oldu. Hanelerde taşınabilir bilgisayar bulunma oranı yüzde 0,9’dan yüzde 45,2’ye, cep telefonu/akıllı telefon bulunma oranı yüzde 53,7’den yüzde 99,7’ye yükseldi.

- Geçen yıl Türkiye’de 22 milyon 206 bin 34 çocuk içinde hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının 5 bin 461, babası vefat etmiş çocuk sayısının 263 bin 757, annesi vefat etmiş çocuk sayısının ise 82 bin 291 olduğu görüldü.