CHP belediyelerindeki işçi isyanı İstanbul Şişli'ye de sıçradı: Fazlasını değil hakkımızı istiyoruz

CHP'li belediyelerdeki işçi eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Adana Seyhan ve İzmir Bayraklı belediyelerinde çalışan yüzlerce işçinin maaşlarını alamadıkları yönündeki eylemlerine, İstanbul Şişli'deki işçiler de dahil oldu. Neşe Karaçimen yaptığı açıklamada, "Fazlasını istemiyoruz. Tek isteğimiz ekonomik şartların zor olduğu İstanbul'da, emeğimizin karşılığını eksiksiz ve tam almaktır." dedi.

Şişli Belediyesine bağlı bazı işçiler, maaşlarını eksik ve düzensiz aldıkları gerekçesiyle belediye binası önünde oturma eylemi yaptı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş 3 No'lu Şubesi'ne bağlı işçiler, "Direne direne kazanacağız" sloganları atarak, "Bizimkisi bir hak alma mücadelesi" yazılı pankart açtı.

DİSK Genel-İş 3 No'lu Şube Sekreteri Neşe Karaçimen, basın açıklamasında, hak edişleriyle ilgili sıkıntılarının devam ettiğini söyledi.

Karaçimen, "Belediye yönetimimiz aylardır ücret ödeme görevini tam olarak yerine getirmemektedir. Maaşlarımızın eksiksiz ve tam yatırılması için tekrar tekrar çağrı yapmaktayız. Fakat bu çağrılarımız ne yönetim tarafından ne de sayın başkanımız tarafından ısrarla duyulmamaktadır." diye konuştu.

FAZLASINI DEĞİL MAAŞLARINI İSTİYORLAR

Aldıkları maaşlarla geçinemediklerini dile getiren Karaçimen, şunları kaydetti:

"Toplu iş sözleşmemizden doğan haklar gereği maaşlarımıza ek olarak ödenen yol, yemek ve ikramiye paraları ise asıl ücretimizmiş gibi sunularak çok maaş alıyormuşuz algısı yapılmaktadır. Fakat biz işçilerin günlük yevmiyesi 1100 liradır. Çok maaş almıyor ve fazlasını istemiyoruz. Tek isteğimiz ekonomik şartların zor olduğu İstanbul'da, emeğimizin karşılığını eksiksiz ve tam almaktır."

Grup, oturma eyleminin ardından dağıldı.

ADANA SEYHAN'DA EYLEM YAPAN MEMURLARA SORUŞTURMA

Seyhan Belediyesi memurları, Tüm Bel-Sen arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleriyle ilgili eylem yaptı. Sendika temsilcileri ve memurlar, belediyenin teklifi nedeniyle eylem kararı alarak Seyhan Belediyesi binasında bir araya geldi. Eylemde sloganlar atıldı ve basın açıklaması yapıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin iş saatleri içerisinde eylem yapan memurlar hakkında soruşturma başlatacaklarını açıkladı.

İZMİR'DE BELEDİYE İŞÇİLERİ İSYAN ETTİ

İzmir'de, maaşları eksik yatırıldığı gerekçesiyle eylem başlatan Bayraklı Belediyesi çalışanları protestolarını sürdürüyor.

Belediye binası önünde toplanan çalışanlar slogan attı, ücretlerinin tam yatması için yetkililere çağrıda bulundu. Temizlik işçilerinin de destek verdiği eylemde, çöp kamyonları belediye binası önüne getirildi. Kamyonla bir süre yolu kapatan işçiler daha sonra araçla bölgeden uzaklaştı.