CHP, İstanbul’u DEM ile yönetecek

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclis üyeliğinin yüzde 46’sını, AK Parti ise 38’ini kazandı. CHP’nin listesinde üst sıradan belediye meclisi üyesi adayı olarak gösterilen DEM’lilerden 20’den fazlasının meclise girdi. DEM Parti’nin İBB Meclisinde grup kurabileceği kaydediliyor.

Haber Merkezi - Kesin olmayan sonuçlara göre CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclis üyeliğinin yüzde 46’sını, AK Parti ise 38’ini kazandı. İBB meclisi sandalye sayıları henüz netleşmedi ancak gözler CHP ile DEM Parti arasında ‘kent uzlaşısı’ adı altında yapılan iş birliği sonrasında Belediye Meclisi Üyeliği dağılımına çevrildi. Seçim öncesinde, CHP’nin İstanbul’da 17 ilçede DEM Parti’ye 40’tan fazla meclis üyesi adaylığı verdiği, DEM Partili isimlerin CHP listelerinde seçilecek sıralara yerleştirildiği, DEM’in CHP’ye vereceği destek karşılığında iki partinin ‘İBB’de DEM’e grup kurdurma’ konusunda anlaştığı öne sürülmüştü. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP’nin Belediye Meclisinde 184, AK Parti’nin 130 MHP’nin de iki sandalyeye sahip olması bekleniyor.

GRUP KURACAKLAR

CHP’nin listesinde üst sıradan belediye meclisi üyesi adayı olarak gösterilen DEM’lilerden 20’den fazlasının meclise girdiği ifade ediliyor. Bu durumda da DEM Parti’nin İBB Meclisinde grup kurabileceği kaydediliyor. CHP’nin listesinde yer alan DEM Partililer arasında, terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan’ın doğum günü için pasta kesen Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül ile terörle mücadeleyi İHA ve SİHA reklamı olarak değerlendiren Zeytinburnu Belediyle Meclisi üyeliği adayı Abdulcebar Barış da bulunuyor. Elif Gül Sancaktepe 1’inci sıra, Abdulcebar Barış ise Zeytinburnu 2’inci sırada yer alıyor. Yine, Sancaktepe’de 5. sırada gösterilen HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda tutuklanmıştı. CHP listesinde yer alan diğer DEM’li isimlerden bazıları şunlar: DEM Parti’nin PM üyesi olan Turabi Şen Beyoğlu 1’inci sıra, DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan adayı Servet Güzel Eyüpsultan 3’üncü sıra, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP’den Tuzla Belediye Başkanı adayı olan Hasan Özdemir Tuzla 3’üncü sıra, Osman Yalçın Esenyurt 3’üncü sıra, Sinan Kılıç Kartal 3’üncü sıra, İsmail Çarboğa Sarıyer 3’üncü sıra, Güzin Alpaslan Fatih 3’üncü sıra, Ebru Özdemir Şişli 8’inci sıra.