CHP ve İYİ Parti 'arkasındayız' dedi, yumruğu savundular!

3 Ocak 2024 05:01 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 05:03

Haber Merkezi ANKARA - CHP lideri Özgür Özel yumruk atan gencin babasıyla görüştü. Özel, aileye hukuki destek vermeye hazır olduklarını ve en kısa sürede bir milletvekilinin Ege Akersoy’un cezaevinde ziyaret edeceğini belirtti. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da kararı eleştirerek “Cumhuriyet savcıları kendinize gelin, isminizin başındaki cumhuriyet kelimesinin anlamını unutmayın!” dedi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Akersoy’u destekleyerek “Tutuklamanın kanuni gerekçelerinden delil karartma veya kaçma şüphesi bulunmayan; hüküm kurulsa dahi hükmün erteleneceği ortadayken mevcut durumda Akersoy hakkında verilen tutukluluk kararı ölçülülük ilkesine aykırıdır. İvedilikle tahliyesine karar verilmelidir” ifadelerini kullandı. Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer, Ege Akersoy’un avukatlığını üstlendiğini duyurdu.

CHP ve İyi Parti’nin aksine eski ortakları Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ise mağdur olan İsmail Aydemir’i destekleyerek yaşananların doğru olmadığını belirtti. Gelecek Partisi Bursa Milletvekili Kani Torun “Yeryüzündeki son hilafetin (Osmanlı) bayrağı bugün kullandığımız ay yıldızlı bayraktır. Hilafet bayrağı zannedilen ise La İlahe İllallah yazan Kelime-i Tevhid bayrağıdır, İslam’ın, iman esasıdır. Biraz sağduyu lütfen” diyerek eleştirdi. Yaşananlara ilişkin bir eleştiri de Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı’dan geldi. Yazıcı “Gençliğimizi faşist zombilere dönüştürmelerine izin vermeyeceğiz” dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsmail Aydemir’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

FATİH ALTAYLI İFADEYE ÇAĞIRILDI

Gazeteci Fatih Altaylı, “suçu ve suçluyu övme” ile “halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama” suçlarından hakkında resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

"SÜPER BAHANE"

Gazze’ye destek ve şehitleri anma yürüyüşünden dönen babası yaşındaki İsmail Aydemir’e saldırıp kanlar içinde bırakan Ege Akersoy’un ifadesi pes dedirtti. Babasının emekli binbaşı olduğunu, kendisinin de milliyetçi duygularla yetiştirildiğini belirten Ege Akersoy şunları söyledi: Suudi Arabistan’da ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de Türk vatandaşından Türk bayrağı taşımasını beklerken karşımdan gelen yeşil, üzeri Arapça yazılı bayrak taşıyan şahsa hitaben ‘Sen Türk vatandaşı değil misin? Hassas zamanlardayız’ dedim.

Ege Akersoy, Aydemir’in kendisine ‘İstediğimi taşırım’ cevabını vermesinin ardından aralarında itişme yaşandığını anlatarak, mağdurun yakınına gelmesi üzerine ise kendisini korumak amacıyla yumruk attığını iddia etti.