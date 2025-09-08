CHP'de yumruklar sıkıldı! Gürsel Tekin'den, il binasındaki gerginliği düşürecek açıklama

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi geçtiğimiz hafta mahkemece iptal edildi.

MAHKEME TEKİN'İ İL BAŞKANLIĞINA ATADI

Bu kararla birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Mahkeme il başkanlığına Gürsel Tekin'i getirdi. Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap da heyette yer aldı. Fakat baskılar üzerine Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, kayyım heyetinden ayrıldı.

Gürsel Tekin

BİNADA GERGİNLİK YAŞANIYOR

CHP yönetiminin mahkeme kararını tanımaması üzerine Gürsel Tekin bugün öğle saatlerinde il başkanlığına gidip göreve başlayacağını duyurmuştu. Dün akşamdan bu yana toplanma çağrıları yapan CHP'liler ise il başkanlığı önünde polise zor anlar yaşatıyor.

"KUCAKLAŞMAYA GİDECEĞİM"

Gözler öğle saatlerine çevrilmişken Sabah'a konuşan Gürsel Tekin; CHP'ye ilk adımını 17 yaşında attığını hatırlatarak "Baba ocağının kapısı evladına açık olur. Arkadaşlarımla birlikte gideceğiz ve mütevazı bir şekilde kucaklaşacağız. Özgür Özel'den randevu istedim dönüş yapmadı" dedi.