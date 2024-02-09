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    • CHP’li belediye başkan adayına bıçaklı saldırı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    CHP’li belediye başkan adayına bıçaklı saldırı
    Kayseri, CHP, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kayseri Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Avukat Deniz Onaç, aracına aldığı 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Onaç hafif yaralanırken polis saldırganların peşine düştü.

    Yeşilhisar - Ürgüp yolunda aracı ile seyir halinde olan CHP Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Avukat Deniz Onaç, iddiaya göre araçlarının yolda kaldığını söyleyerek kendisinden yardım isteyen kar maskeli şahısları aracına aldı.

    BIÇAKLANDI

    Yaklaşık 10 kilometre gittikten sonra aracına aldığı kişiler henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Onaç’a saldırdı. Arbede sırasında bıçakla elinden yaralanan Onaç, kafasına aldığı darbe ile bir süre baygın kaldıktan sonra 112 çağrı merkezini ve babasını arayarak durumu haber verdi.

    CHP’li belediye başkan adayına bıçaklı saldırı

    KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Deniz Onaç tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis ekipleri de saldırıyı düzenleyen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KayseriCHP
    Haberler > Gündem > CHP’li belediye başkan adayına bıçaklı saldırı
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