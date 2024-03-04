Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çöpte at eti bulundu! Anbean kameraya yansıdı

Çöpte at eti bulundu! Anbean kameraya yansıdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzce'de çöp konteynerinde eti sıyrılmış tek tırnaklı hayvan kemikleri bulunması olayıyla ilgili güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın, içinde kemiklerin olduğu poşeti çöp konteynerine attığı anlar yer aldı.

Aziziye Mahallesindeki çöp konteynerine atılan hayvan kemiklerinden şüphelenen vatandaşların polise ihbarıyla olay yerine Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KAMERALARA YANSIDI

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede çöpe atılan kemiklerin tek tırnaklı hayvana (at) ait olduğunu belirledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise araçla bölgeye gelen bir şahsın, içinde kemiklerin olduğu poşeti konteynere attığı anlar yer aldı.

"KORKUTUCU MANZARA"

Duruma tepki gösteren Emrullah Arslan isimli vatandaş, "İnsanların ne tükettiğini bilmesi açısından korkutucu manzara. Buradaki at kemikleri sanırım. Bunlar gıda olarak işlenmiş, belli. Belki de bazı yerlerde paketlenip satılacak. Ya inek etine karışacak satılacak, ya da direkt et olarak satılacak ama bu manzara hiç hoş değil. Mutlaka konunun takibinin yapılmasını istiyoruz. İnsanlar ne yediğini bilsin. İnsanların bu şekilde sağlığıyla da oynamasınlar" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eylem Tok ve oğlu ABD'ye kaçtı! Bakan Tunç duyurdu: Geçici tutuklama talep edildi - GündemEylem Tok ve oğlu Mısır'dan ABD'ye kaçtı!Sudan liderinin oğlu Ankara'da kaza yaptı! Durumu kritik - GündemSudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı!Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kazadan yaralı kurtulan arkadaşı dehşeti anlattı - GündemDehşet anlarını anlattı: Telefonum elimden alındıBöyle dolandırıcılık görülmedi! 'Yorum yap, para kazan' tuzağıyla 6 milyonluk vurgun - GündemBöyle dolandırıcılık görülmedi! 'Yorum yap, para kazan' tuzağıyla 6 milyonluk vurgunYSK Başkanı Yener'den seçim açıklaması: Deprem bölgesi seçime hazır - Gündem"Deprem bölgesi seçime hazır"Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu olacak, yeni afet sigortası yolda - GündemEvi olan herkesi ilgilendiriyor!Demokrat Parti'de üst düzey istifa! İlay Aksoy görevi bıraktı - GündemDemokrat Parti'de üst düzey istifa! Görevi bıraktı
Sonraki Haber Yükleniyor...