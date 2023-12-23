Çorum'da dehşet! Babasının 6 yerinden bıçakladığı Sefacan hastanede öldü
Kan donduran olay dün Çorum'da yaşandı. Mustafa A. ile oğlu Sefa A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Öfkeli adam eline aldığı bıçak ile oğlunu 6 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan tartışmada baba, oğlunu bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TARTIŞTIĞI OĞLUNU 6 YERİNDEN BIÇAKLADI
Korkunç olay, Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Mustafa A. ile oğlu Sefa A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mustafa A., oğlunu 6 yerinden bıçakladı.
AĞIR YARALANAN GENÇ HASTANEDE ÖLDÜ
Ağır yaralanan Sefa A., İskilip Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sungurlu Emniyet Amirliği ekiplerince gözaltına alınan, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan baba M.A. için yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.