23 Aralık 2023 18:49 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 20:32

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan tartışmada baba, oğlunu bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TARTIŞTIĞI OĞLUNU 6 YERİNDEN BIÇAKLADI

Korkunç olay, Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Mustafa A. ile oğlu Sefa A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mustafa A., oğlunu 6 yerinden bıçakladı.

AĞIR YARALANAN GENÇ HASTANEDE ÖLDÜ

Ağır yaralanan Sefa A., İskilip Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sungurlu Emniyet Amirliği ekiplerince gözaltına alınan, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan baba M.A. için yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.