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    Çorum'da dehşet! Babasının 6 yerinden bıçakladığı Sefacan hastanede öldü

    Kan donduran olay dün Çorum'da yaşandı. Mustafa A. ile oğlu Sefa A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Öfkeli adam eline aldığı bıçak ile oğlunu 6 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Çorum&#039;da dehşet! Babasının 6 yerinden bıçakladığı Sefacan hastanede öldü
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

    Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan tartışmada baba, oğlunu bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

    TARTIŞTIĞI OĞLUNU 6 YERİNDEN BIÇAKLADI

    Korkunç olay, Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Mustafa A. ile oğlu Sefa A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mustafa A., oğlunu 6 yerinden bıçakladı.

    AĞIR YARALANAN GENÇ HASTANEDE ÖLDÜ

    Ağır yaralanan Sefa A., İskilip Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Çorum'da dehşet! Babasının 6 yerinden bıçakladığı Sefacan hastanede öldü

    Sungurlu Emniyet Amirliği ekiplerince gözaltına alınan, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan baba M.A. için yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

     

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