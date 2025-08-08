Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çorum'da resmi aracı görev dışında kullanmışlardı! 2 kişi görevden uzaklaştırıldı

Çorum'da resmi aracı görev dışında kullanmışlardı! 2 kişi görevden uzaklaştırıldı

- Güncelleme:
Çorum'da İl Özel İdaresine ait aracın görev dışında kullanıldığı, araçta kadın misafirlerin bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında iki çalışan görevinden uzaklaştırıldı.

Çorum'da gece saatlerinde İl Özel İdaresine ait aracın hizmet dışında kullanıldığı yönünde, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Çorum Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.

Devam eden soruşturma çerçevesinde olaya karıştığı belirlenen iki çalışanının görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

"GAYRİAHLAKİ AMAÇLA KULLANILDIĞI İDDİASI"

Konuyla ilgili Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Özel İdaresine ait bir aracın hizmet dışı ve gayriahlaki amaçla kullanıldığı iddiaları üzerine Valiliğimizce başlatılan soruşturma halen devam etmekte olup, olaya karışan iki İl Özel İdare çalışanı görevden uzaklaştırılmıştır. Tahkikat titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

 

