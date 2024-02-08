Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adıyaman adaylarını ilan etti! İşte tam liste

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 9 adayı tek tek tanıtan Erdoğan "Seçim beyannamemizi adım adım hayata geçireceğiz. 52 gün sonra sandığa giderek gerçek belediyecilik için oy vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenimahalle Spor Salonu'nda AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan tek tek ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

İşte aday listesi:

Besni: Reşit Alkan

Çelikhan: Mustafa Bulut

Gerger: Erkan Aksoy

Gölbaşı: Hakan Toydaş

Kahta: Mehmet Can Hallaç

Samsat: Halil Fırat

Sincik: Mehmet Korkut

Tut: Ercan Öncebe

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan çalışacağız. Hedefimiz 2 ayda deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız.

"ADIYAMAN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKTI"

Kandil'den Pensilvanya'sına terör elebaşlarının tüm güçleriyle asıldığı bu kritik seçimlerde Adıyamanlı kardeşlerimiz geleceklerine sahip çıktı. Adıyaman geleceğine sahip çıktı. İktidar hayali kuranlara Adıyaman müsaade etmedi. Son 8 ayda yaşananlara baktığımızda Adıyaman'ın nasıl doğru, isabetli ve basiretli bir tercih yaptığını çok net görebiliyoruz.

"CHP VE ESKİ ORTAKLARININ KAVGASI BİTMEDİ"