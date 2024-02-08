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    • Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adıyaman adaylarını ilan etti! İşte tam liste

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Adıyaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 9 adayı tek tek tanıtan Erdoğan "Seçim beyannamemizi adım adım hayata geçireceğiz. 52 gün sonra sandığa giderek gerçek belediyecilik için oy vereceğiz." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenimahalle Spor Salonu'nda AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan tek tek ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

    İşte aday listesi:

    Besni: Reşit Alkan

    Çelikhan: Mustafa Bulut

    Gerger: Erkan Aksoy  

    Gölbaşı: Hakan Toydaş

    Kahta: Mehmet Can Hallaç

    Samsat: Halil Fırat

    Sincik: Mehmet Korkut

    Tut: Ercan Öncebe

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    "Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan çalışacağız. Hedefimiz 2 ayda deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız.

    "ADIYAMAN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKTI"

    Kandil'den Pensilvanya'sına terör elebaşlarının tüm güçleriyle asıldığı bu kritik seçimlerde Adıyamanlı kardeşlerimiz geleceklerine sahip çıktı. Adıyaman geleceğine sahip çıktı. İktidar hayali kuranlara Adıyaman müsaade etmedi. Son 8 ayda yaşananlara baktığımızda Adıyaman'ın nasıl doğru, isabetli ve basiretli bir tercih yaptığını çok net görebiliyoruz.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adıyaman adaylarını ilan etti! İşte tam liste

    "CHP VE ESKİ ORTAKLARININ KAVGASI BİTMEDİ"

    14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti ama CHP ve ortaklarının kavgasının sesi hiç kesilmedi. CHP ve eski ortaklarının kavgası bitmedi. Her gün bir skandala uyanıyoruz. CHP'li vatandaşlarımızın umutlarını kıran bir Bizans oyununa şahit oluyoruz. Yenilginin faturasını Kılıçdaroğlu'na kestiler. Eskisi, yenisi CHP yönetiminin, ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi derdi yok. Bunlar siyasi kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir.
    Etrafı adeta ateş çemberiyle çevrili ülkemizi nasıl selamete çıkarırız bunun endişesini taşıyoruz. Son dönemde üzerimize salınan terör örgütlerinin başını nasıl ezeriz bunun mücadelesini veriyoruz. Bizim gündemimizde milletimizi hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak var. Bizim gündemimizde ülkemizi bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde anahtar konuma getirmek var.
     
    Bizim gündemimizde Türkiye Yüzyılı'nın en kısa sürede inşası var. Bizim gündemimizde vatandaşımızın canını yakan enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele var. Bizim gündemimizde Türkiye'yi ekonomide, savunmada, diplomaside, sağlıkta, ticarette, turizmde ve diğer alanlarda lider ülke yapmak var.

    "BEYANNAMEMİZİ ADIM ADIM HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

    Bunun dışında bir saikle hareket etmeyi kendimize zül sayıyoruz. Biz muhalefet gibi laf üstüne laf koymanın yalanla, iftira ile çarpıtmayla siyasetteki başarısızlıkları örtmenin hevesinde değiliz. Biz iş yapmanın, hizmet etmenin, eser ortaya koymanın, Adıyamanlı kardeşlerimizle birlikte 85 milyonun dertlerine derman olmanın peşindeyiz. Nitekim şehrimizin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Adıyaman-Çelikhan Yolu'nun ihalesini 13 Mart'ta yapıyoruz.

    14-28 Mayıs seçimleriyle elde ettiğimiz avantajı inşallah 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde büyük bir zafer kazanarak taçlandıracağız. 31 Mart'a hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 31 Mart'ta Adıyaman'ın merkez ve ilçelerinde gümbür gümbür sandıkları patlatarak gelmeye var mıyız? AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hazırlıklarımızı çok önceden yaptık, şehirlerimizin sorunlarına dair çözüm önerilerimizi netleştirdik.

    Hangi ilimizin neye ihtiyacı olduğunu doğru tespit ederek buna göre plan ve projelerimizi tek tek belirledik. 30 Ocak'ta Ankara'da düzenlediğimiz coşkulu bir programla seçim beyannamemizi kamuoyuyla paylaştık. Sadece sorunlara odaklanan değil, aynı zamanda şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak vizyoner projelerle milletimizin huzuruna çıktık. Seçim beyannamemizi adım adım hayata geçireceğiz. 52 gün sonra sandığa giderek gerçek belediyecilik için oy vereceğiz.

    "BEYANNAMEMİZ 8 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR"

    Beyannamemiz 8 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, AK Parti'nin yerel yönetim vizyonu, ikinci bölüm, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik, üçüncü bölüm, dirençli şehirler, dördüncü bölüm, Türkiye Yüzyılı'nda şehir ve çevre, beşinci bölüm, toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri, altıncı bölüm, duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyecilik, yedinci bölüm, kültür üreten şehirler, sekizinci bölüm ise hizmet ve eser belediyeciliği. Tüm bu başlıklarda her biri çok detaylı çalışılmış alt başlıklar bulunuyor. Dolayısıyla belediyelerdeki 30 yıllık zengin tecrübemiz ile iktidardaki 21 yılı aşan müktesebatımızı harmanlayarak her açıdan kapsayıcı, pratik ve toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir yol haritası çıkardık."

     
    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AdıyamanCumhurbaşkanı Erdoğan
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adıyaman adaylarını ilan etti! İşte tam liste
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