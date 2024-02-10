Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varili aştı, hedef 100 bin varil

Seçim çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta vatandaşlara seslendi. Hedeflerinin enerjide tam bağımsız Türkiye olduğunu belirten Erdoğan, "Karadeniz doğalgazının ardından Gabar'da bulduğumuz petrol bu atılımlardan biriydi. Muhalefet bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine alaya almışlardı. Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibariyle 35 bin varili geçti. 2024 sonunda Gabar'da günlük üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingine katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Miting alanımız büyümüş, genişlemiş. Yeni meydanımız şehrimize çok yakışmış. Zonguldak'la aramızdaki sevda çok daha fazla büyümüş. Siz böyle bize sahip çıktıkça bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz. Zonguldak bizim yanımızda durdukça ne PKK ne FETÖ ne DHKP/C'li hainler karşımızda durabilir.

"HEDEFİMİZ ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK"

9 ay önce 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Karadeniz doğalgazını resmen devreye almanın gururunu yaşamıştık. Ücretsiz doğalgaz desteğimizi sürdürüyoruz. İlk ay konutlardan hiçbir ücret almadık. Vatandaşlarımızın doğalgaz faturasını biz ödedik. 11 ay boyunca konutlarda kullanılan 25 m3'lük doğalgaz bedelinin bilabedel olacağını söyledik. Bu uygulamayı Nisan 2024'e kadar devam ettireceğiz. Vatandaşa 84 milyar destek sağlamış olacağız. Kendi gemilerimizle sismik arama çalışmaları devam ediyor. Zonguldak'ı kömürden sonra doğalgazın merkezi haline getirmekte kararlıyız. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimiz. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri hayata geçiriyoruz.

"GABAR'DA GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ 35 BİN VARİL"

Karadeniz doğalgazının ardından Gabar'da bulduğumuz petrol bu atılımlardan biriydi. Muhalefet bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine alaya almışlardı. Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibariyle 35 bin varili geçti. 2024 sonunda Gabar'da günlük üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem petrol hem doğalgaz hem madende yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz.

"BİZ BU MİLLETİN HİZMETKARIYIZ"

Biz meydanlarda kuru sıkı atıp, bolca vaat dağıtıp göreve gelince bir daha oralara uğramayanlardan değiliz. Biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Hizmet için varız. Bizi, partimizi, ittifakımızı CHP'nin başını çektiği muhalefetten ayıran vasfımız budur. Onlar az iş bol reklam yaparlar. Biz eserlerimizle, icraatlarımızla konuşuruz. 20 Nisan'da geldiğimizde TTK'ya 2 bin işçi alacağımızın sözünü verdik. Evranlarını ve eğitimlerini tamamlayan işçi kardeşlerimiz işbaşı yapıyor. Son 21 yılda şehrimize kazandırdığımız yatırımları sizler çok iyi biliyorsunuz."