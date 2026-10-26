Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar ve eşi Gwen Boles Sancar’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Aziz Sancar'ın eşi Gwen Boles Sancar da yer aldı.

AZİZ SANCAR'IN EVİ MÜZE OLDU

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında, Mardin'in Savur ilçesinin Sefa Mahallesi'nde Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü ve hekimlik yaparken bir süre kaldığı tarihi konağın bir katı restore edilerek Aziz Sancar Müzesi’ne dönüştürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti

BAKAN ERSOY: BAŞARILAR EMEKTE SAKLI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu müze, başarının sonuçtan önce o sonuca ulaşmak için yürünen yolda, harcanan zamanda, sabırda, gayrette ve emekte saklı olduğunu göstermek için hayata geçirilmiş bir projedir. İstiyoruz ki bu müzeyi ziyaret eden çocuklarımız onun ilhamında kendi hayallerinin peşinden gidebileceklerini de görsün, bilimin, emeğin ve kararlılığın insanı nerelere taşıyabileceğini bu evin hikayesi üzerinden keşfetsin” diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti

AZİZ SANCAR: İNŞALLAH BİLİM YUVASI OLUR

Aziz Sancar ise "Her fırsatta Türkiye'nin, dünya kültürüne ve medeniyetine katkılarını vurguladım. Umarım Nobel ödülü de bu konuda yardımcı olmuştur. Elimden geldiği kadar yeni projeler üzerinde çalışıp Türkiye'yi dünyaya tanıtmaya çalışacağım. Gerçekten hem otantik hem de harika bir müze olmuş ve inşallah ciddi bir bilim yuvası olur" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti

NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ'NÜ KAZANMIŞTI

Türk-Amerikalı biyokimyager ve moleküler biyolog Prof. Dr. Aziz Sancar, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı. Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgiyi nasıl koruduğunu haritalandıran bağımsız çalışmaları sayesinde bu prestijli ödüle layık görülen Sancar, bu ödülü, farklı DNA onarım mekanizmaları üzerine bağımsız araştırmalar yürüten Amerikalı Paul Modrich ve İsveçli Tomas Lindahl ile paylaştı. Sancar, Orhan Pamuk'tan sonra Nobel Ödülü kazanan ikinci Türk vatandaşı, bilim alanında ise bu ödülü alan ilk Türk bilim adamı olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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