Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki "Muhtarlar Günü Buluşması" programında, bölgedeki gerilimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bölgemizde şiddeti giderek artan bir kriz fırtınası yaşanıyor. Etrafımız ateş çemberi." diyerek, "Böyle bir kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Dünyayı sömürerek, bölgemizi kan deryasına çevirerek, kendilerine refah düzeni kurmak isteyenlere boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde "Muhtarlar Günü Buluşması" programında yaptığı konuşmada, bölgedeki sıcak gündeme ve İsrail'in provokasyonlarına ilişkin net mesajlar verdi.

"ETRAFIMIZ ATEŞ ÇEMBERİ"

"Bölgemizde şiddeti giderek artan bir kriz fırtınası yaşanıyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı birkaç ay sonra 5. yılını dolduracak. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları imzalanan anlaşmalara rağmen hız kesmeden devam ediyor. Komşumuz İran'daki gerilim tam olarak bitmeden bu sefer Yemen'de yeni bir çatışmanın fitili yakıldı. Husilerin, dostumuz ve kardeşimiz Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları bölgemizdeki tansiyonun ilk tırmanmasına sebep oldu. Riyad'daki havalimanına düzenledikleri saldırıda aralarında umrecilerin de olduğu çok sayıda Müslüman kardeşimiz vefat etti. Yüzlerce kardeşimiz yaralandı. Lübnan'a bakıyoruz maalesef, orada da durum hiç iç açıcı değil. Suriye'den güzel haberler geliyor. Lakin Siyonist İsrail orayı da karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Hani diyorum ya 'etrafımız ateş çemberi' diye. İçinde bulunduğumuz durum tam olarak böyle."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etrafımız ateş çemberi, Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için çalışıyoruz

"ÜLKEMİZİ ÇEVREMİZDEKİ ÇATIŞMALARDAN UZAK TUTTUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz işte böyle bir kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz." diyerek, "Hamdolsun şimdiye kadar bunda da başarılı olduk. Ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk. Tahriklere kapılmadık, tuzaklara düşmedik, provokasyonlara gelmedik, akıllı, sabırlı, sağduyulu bir şekilde tüm bu zor süreçleri başarıyla yönettik." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR MÜCADELENİN TAM GÖBEĞİNDEYİZ"

Erdoğan, "Unutmayın, büyük milletlerin imtihanı da büyük olur. Türk milleti olarak bizim de tarih boyunca mücadelemiz zaferlerimiz gibi imtihanlarımız da gerçekten çok büyük oldu. Bugün de büyük bir mücadelenin tam göbeğindeyiz." dedi.

"ONLARA BU FIRSATI VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Bu mücadelede, bölgemizi lime lime etmek isteyenlerin tekerine çomak soktukça bizi asla boş bırakmayacaklar. Tıpkı kahraman ecdadımız gibi zalimlerin değil hangi inançtan olursa olsun mazlumların yanında cesaretle durduğumuz müddetçe bizimle uğraşmaya devam edecekler. Kimi zaman FETÖ gibi sureti haktan görünen içerideki ajanlarıyla, kimi zaman dışarıdaki lobileriyle, kimi zaman ekonomik tetikçileriyle, kimi zaman da uluslararası basındaki maşalarıyla, kimi zaman da sosyal medyadaki aparatlarıyla bizim üzerimize gelecekler. Dikkatimizi dağıtmaya çalışacaklar, yolumuzdan alıkoymaya çalışacaklar, pençelerimizi sökmeye, iddialarımızdan vazgeçirmeye çalışacaklar. Allah'ın izniyle onlara bu fırsatı vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etrafımız ateş çemberi, Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için çalışıyoruz

"KENDİLERİNE REFAH DÜZENİ KURMAK İSTEYENLERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

"Dünyayı sömürerek, bölgemizi kan deryasına çevirerek, kendilerine refah düzeni kurmak isteyenlere boyun eğmeyeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karanlık ve kirli oyunlara, bütün bunlara karşı çok ama çok dikkatli olacağız. Müslümanları birbirine düşürmeye çalışanlara karşı uyanık olacağız. Milletimizin umudunu kırmaya, moralini bozmaya, aramıza nifak duvarları örmeye çalışanlara karşı her zaman teyakkuz halinde olacağız. Sizlere güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"İlk toplantımızı yaklaşık 12 sene önce 27 Ocak 2015 tarihinde yine bu salonda yapmış, 17 ilimizden gelen 409 muhtarımızı burada ağırlamıştık. Ardından düzenli olarak ülkemizin dört bir yanından muhtarlarımızı milletin evinde konuk etmenin sevincini yaşadık. Şimdiye kadar kimi zaman burada, kimi zaman sergi salonumuzda Türkiye'nin tüm vilayetlerinden 40 bini aşkın muhtarımızla bir araya geldik. Gün oldu, Türkiye'nin meselelerini sizlerle istişare ettik, gün oldu bölgesel ve küresel gelişmeleri birlikte değerlendirdik, gün oldu en sıkıntılı zamanlarda kafa kafaya verdik, yeni bir yol açtık. Gün oldu milletçe hepimizi sevindiren başarıları birlikte kutladık, gün oldu dertleştik. Gün oldu birbirimize destek olduk, umut verdik. Ama 12 yıl boyunca demokrasinin uç beyi olan muhtarlar ile şahikası olan Cumhurbaşkanlığı arasındaki o bağı her zaman canlı tuttuk, diri tuttuk.

"TÜM MAZLUMLAR VE MASUMLAR İÇİN AŞKLA KOŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni sadece devletin merkezi değil, milletin evi haline de getireceğimizin sözünü vermiştik. Şükürler olsun ki millete verdiğimiz diğer sözlerimiz gibi bu sözümüze de sadık kaldık. İşte bugün bir kere daha siz muhtar kardeşlerimle kucaklaşıyor, ahdimizi ve kavlimizi yeniliyoruz. Rabbim muhabbetimizi, sevgimizi, dayanışmamızı artırsın diyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tıpkı sizler gibi milletin iradesiyle, milletin teveccühüyle bulunduğu makama gelen bir kardeşiniz olarak şunu tüm kalbimle ifade etmek isterim ki sizlerle beraber yol yürümekten, sizlerle kardeşlik yapmaktan daha önemli herhangi bir şey olamaz ve Cenab-ı Allah'a bundan dolayı da her zaman hamd ediyorum. Rabbim ömür verdikçe sizlerle yoldaşlık etmeye devam edeceğim. 'Aşkınan koşan yorulmaz' diyerek tüm Türkiye için, 86 milyonun her bir ferdi için yönünü ülkemize çevirmiş tüm mazlumlar ve masumlar için aşkla koşacağız, aşkla çalışacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etrafımız ateş çemberi, Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için çalışıyoruz

"SİZİ BURALARA LAYIK GÖREMEDİLER"

Sizlerle aramızdaki sarsılmaz bağı anlayamayanlar, bizim her icraatımıza yaptıkları gibi muhtarlar buluşmamıza da kara çalmışlardır. Öyle küçümseyici ifadeler kullandılar ki, içlerinde yıllardır biriktirdikleri milli irade hazımsızlığını tüm çirkinliğiyle bir anda ortaya boca ettiler. 'Muhtar bile olamaz' diyerek güya bizi aşağılandıklarını zannedenler benim muhtar kardeşlerime Cumhurbaşkanlığından başlayarak devletin tüm kapılarının açılmasını bir türlü kabullenemediler. Milletin teveccühüne rağmen bizi başbakanlığa ve cumhurbaşkanlığına layık görmeyenler aslında sizi de buralara layık göremediler.

"KUZU KUZU KABULLENMEK ZORUNDA KALDILAR"

Rahatsızlıklarının sebebi bizim burada hasbihal etmemiz asla değildi. Rahatsızlıklarının sebebi sizin buraya kendi evinize gelir gibi gelmenizdi. Rahatsızlıklarının sebebi tıpkı 90 sene önce Ankara'ya alınmayan Aşık Veysel gibi muhtarlarımızın onlara göre yeterince elit olmamasıydı. Yıllar geçse de birilerinin Anadolu insanına tepeden bakma alışkanlıkları değişmedi. Türkiye'nin değiştiğini, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını kabullenmeye bir türlü yanaşmadılar. Peki sonuçta ne oldu? İçlerine pek sinmese de kuzu kuzu kabullenmek zorunda kaldılar. Vatandaşın doğrudan oyuyla seçilen benim demokrasi piramidinin tabanı olarak tarif ettiğim muhtar kardeşlerime saygı duymayı öğrendiler. Devletin zirvesinin kapıları muhtarlarımıza açıldıkça şehir merkezlerinden köylere kadar bu atmosfer tüm Türkiye sathına yayıldı.

"BİZİ TAKLİT ETMEYE TAKİP ETMEYE BAŞLADILAR"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile birlikte kamu kurumlarının ve belediyelerin kapıları da muhtar kardeşlerime ardına kadar açılmaya başladı. İş sadece yerel düzeyde de kalmadı. Türk siyasetinde de buluşmalarımızın dönüştürücü etkisi oldu. Tabiri caizse siyasette bir muhtar açılımı yaşandı. Daha önce muhtar deyince hafife alanlar kimi zaman mecburiyetten kimi zaman mahcubiyetten dolayı bizi taklit etmeye takip etmeye başladılar. Ne kadar samimi olduklarını elbette ölçemeyiz ama yine de düne kadar muhtar görünce yollarını değiştirenlerin şimdilik seçim dönemleriyle sınırlı olsa bile muhtarlar buluşması düzenlemesini Türkiye'de milli iradenin güç kazanması, muhalefetin toplumla barışması noktasında kıymetli bir adım olarak görüyoruz. Temennimiz bunun seçimden seçime yapılan taktik bir hamleden ziyade kalıcı bir zihniyet değişimine dönüşmesidir. Şurası da bir gerçek ki taklit her zaman aslını büyütür. İster zoraki ister gönüllü olsun. Onlar bizi taklit ettikçe Allah'ın izniyle biz büyümeye güçlenmeye devam ederiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etrafımız ateş çemberi, Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için çalışıyoruz

Yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca demokrasinin evvel emirde yerelde başladığına inanan bir kardeşiniz olarak muhtarlık müessesesinin Türk siyasetinde hak ettiği saygıyı görmesinden memnuniyet duyuyorum. Bu başarıda nacizane emeğimin olmasından ayrıca memnuniyet duyuyorum.

"NOTLARIMIZI ALDIK VE GEREKLİ ADIMLARI HIZLICA ATTIK"

Muhtarlar buluşmamızın sadece tek parti bakiyesi tepeden inmeci, baskıcı kibirli zihniyetin geriletilmesinde değil, muhtarlarımızın özlük hakları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinde de çok ciddi katkıları oldu. Sizlerin vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmeniz, görevinizi daha iyi yerine getirebilmeniz için biliyorsunuz hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Sorun ve önerileri bizzat muhtarlarımızdan dinledik, notlarımızı aldık ve gerekli adımları hızlıca attık. Bunların neler olduğunu sizler zaten çok çok iyi biliyorsunuz. Ama ben yine de muhtarlarımız için yaptığımız çalışmaları burada çok kısa bir şekilde özetlemek isterim.

Yayınladığımız genelgeyle büyükşehir belediyelerinde 'Muhtarlar İşleri Daire Başkanlığı'nın diğer belediyelerde ise Muhtarlar Müdürlüğü'nün kurulmasını sağladık. Valiliklerimizde bir vali yardımcımızı, büyükşehir belediyelerinde genel sekreter yardımcısını, diğer yerel yönetim birimlerimizde ise bir başkan yardımcısını muhtarlarımızın yakından ilgilenmek üzere görevlendirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etrafımız ateş çemberi, Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için çalışıyoruz

"MUHTARLARIMIZIN SGK PRİMLERİNİ İSE BİZ KARŞILIYORUZ"

Muhtarlarımızın taleplerini elektronik ortamda iletebilmeleri için muhtar bilgi sistemi MUBİS'i hayata geçirdik. 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan ederek 2016 yılından itibaren ülke genelinde kutlamaya başladık. Maaş ve ödemeler konusu ise üzerinde titizlikle durduğumuz iki önemli başlıktı. 2002'de muhtarlarımıza yapılan ödeme yalnızca 97 liraydı. 2026 yılı itibariyle bu rakamı tam 28 bin liranın üzerine çıkardık. Muhtarlarımızın SGK primlerini ise 2017'den bu yana devlet olarak biz karşılıyoruz. Daha önce ticarethane tarifesi üzerinden belirlenen enerji giderlerini mesken statüsüne alarak muhtarlarımızın enerji giderlerini azalttık. Tüm muhtarlarımızın Vilayetler Hizmet Birliği otel ve sosyal tesislerinden bakanlık mensuplarına uygulanan tarifeler üzerinden yararlanmalarını sağladık.

2022 yılında yayınladığımız Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nu kamu yararına çalışan dernekler arasına aldık. Köy ve mahalle muhtarlarımızın bulundukları illerdeki müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilmelerinin önünü açtık. Diğer taraftan yeni hizmet binalarının inşasına da hız verdik. 30 büyük şehrimizde yöreye özgü 100 hizmet binasının yapımını 2023 yılında tamamladık. 2024 ve 2025'te ise İl Özel İdaresi kapsamında bulunan 51 lokasyonda 130 muhtar hizmet binasının yapım ve onarımını gerçekleştirdik. Muhtarlarımıza yönelik ilk sosyal dinlenme tesisi projesi olan Ankara Muhtar Evi'ni 4 yıl önceki muhtarlar gününde hizmete açtık. Bu projenin devamı niteliğindeki İstanbul Çapa Muhtar Evi'ni de tamamlayarak fiilen sizlerin istifadesine sunduk.

Kadın muhtarlarımızın görev yaptığı yerlerdeki tüm hizmet binalarının güvenlik kamerası ihtiyaçlarını da talepler doğrultusunda karşıladık. Mekansal adrese dayalı kayıt sistemiyle afet yönetim ve karar destek sistemlerinde muhtarlarımızın kullanımına yönelik düzenlemeler yaptık. Silah ruhsatlarından turizme, kültürden enerjiye kadar hemen her başlıkta sizin daha iyi koşullarda vatandaşa hizmet etmeniz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. İnşallah bundan sonra da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala