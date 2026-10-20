Terör örgütü DEAŞ'ın finans yapılanmasına yönelik Ankara, İstanbul ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Almanya'dan gelen istihbarat ve MASAK raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmalarda, örgüt üyelerine destek amacıyla Avrupa'da toplanan bağışların Türkiye üzerinden Suriye'ye aktarıldığına ilişkin bulgular elde edildi. Telegram ve WhatsApp üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen para transferleri mercek altına alındı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara ve İstanbul merkezli iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, banka hareketleri ve dijital yazışmalar üzerinden yürüttüğü soruşturmalarda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ALMANYA'DAN GELEN BİLGİLER SORUŞTURMAYI BAŞLATTI

Ankara'daki soruşturmanın, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığına iletilen bilgiler doğrultusunda başlatıldığı öğrenildi.

Alman makamlarının paylaştığı bilgilere göre, Suriye'nin kuzeyinde PKK/KCK-PYD/YPG kontrolündeki kamplarda tutulan DEAŞ üyelerinin serbest bırakılmasını sağlamak veya kendilerine maddi destek sunmak amacıyla Almanca konuşulan ülkelerde koordineli şekilde bağış toplandığı belirlendi.

Söz konusu bağışların çoğunlukla Suriye'den yönetildiği belirtilen Telegram kanalları aracılığıyla organize edildiği, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ile Türkiye'deki Türk ve yabancı uyruklu kişiler üzerinden Suriye'ye aktarıldığına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

DEAŞ'ın finans ağına peş peşe operasyon! 21 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA MERKEZLİ OPERASYONDA 14 GÖZALTI

Almanya'dan gelen bilgiler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

TEM Daire Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda MASAK raporları ve iletişim kayıtları incelendi. Yapılan araştırmalarda, DEAŞ adına terörizmin finansmanı faaliyetleri yürüttüğü ve şüpheli mali işlemlerde bulunduğu değerlendirilen 16 kişi tespit edildi.

Şüpheliler arasında 2 Suriye ve 1 Özbekistan uyruklu kişinin de bulunduğu belirlendi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 20 Ekim'de Ankara merkezli farklı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında silahlı terör örgütü üyeliği ve terörizmin finansmanına ilişkin mevzuat kapsamında adli işlemlere başlandı.

İSTANBUL VE MERSİN'DE 11 ADRESE BASKIN

DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik bir diğer operasyon ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Terör örgütünün finansal faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen çalışmalarda, çatışma bölgeleriyle Türkiye arasında ve ülke içerisinde yasa dışı para transferleri yapıldığına ilişkin bilgilerin bulunduğu bir WhatsApp grubu tespit edildi.

Söz konusu iletişim ağında örgüt yanlısı olduğu değerlendirilen kişilerin de yer aldığı belirlendi.

MASAK raporlarının incelenmesi sonucunda, DEAŞ'a fon sağladığı yönünde bilgiler bulunan kişi ve kuruluşlarla mali ilişkileri olduğu, ayrıca örgüt kapsamında daha önce işlem görmüş çok sayıda kişiyle para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon kararı alındı.

İstanbul'un 5 ilçesinde 10, Mersin'de ise 1 olmak üzere toplam 11 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

İstanbul ve Mersin'deki operasyonlarda şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

El konulan materyallerin incelenmesi için çalışma başlatılırken gözaltına alınan 7 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

TOPLAM 21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

DEAŞ'ın finans yapılanmasına yönelik aynı gün gerçekleştirilen iki ayrı operasyonun sonucunda Ankara merkezli soruşturmada 14, İstanbul ve Mersin'deki soruşturmada ise 7 olmak üzere toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'daki soruşturmada tespit edilen diğer 2 şüphelinin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Terör örgütünün uluslararası para transferleri, bağış toplama yöntemleri ve finansal bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmaların çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala