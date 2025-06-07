Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > DEM Parti ile bayramlaşmaya giden MHP'li Durmaz'dan dikkat çeken rica! Yanlış anlaşılacak ama...

DEM Parti ile bayramlaşmaya giden MHP'li Durmaz'dan dikkat çeken rica! Yanlış anlaşılacak ama...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DEM Parti ile bayramlaşmaya giden MHP&#039;li Durmaz&#039;dan dikkat çeken rica! Yanlış anlaşılacak ama...
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı dolayısı ile DEM Parti ve MHP bayramlaştı. İki parti de aynı anda birbirlerini genel merkezlerinde ziyaret etti. DEM Parti'ye ilk ziyaret MHP'den oldu. O esnada yapılan bir şaka ise kameralara da yansıdı. MHP'li Sadir Durmaz kendisine ikram edilen çayın açık olmasını rica etti, sonrasında kahkahalar yükseldi.

Basına açık gerçekleşen ziyarette 'terörsüz Türkiye' sürecine değinen MHP, "Süreç güzel sonuçlar doğuracaktır. Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacaktır" açıklamasında bulundu. DEM heyeti ise "Sürece ve barışa sahip çıkmak gerekli" mesajı verdi.

'DEMLİ ÇAY' ŞAKASI GÜLDÜRDÜ

DEM Parti-MHP bayramlaşmasında 'demli çay' şakası damga vurdu. Dem Parti'den gelen çay, kahve ikramına MHP'li Sadir Durmaz "Ben açık olanı rica etsem. Demli çay içmiyorum desem, yanlış anlaşılacak." diyerek cevap verdi. Sonrasında iki tarafından kahkaha atması kameralara yansıdı. 

DEM Parti ile bayramlaşmaya giden MHP'li Durmaz'dan dikkat çeken rica! Yanlış anlaşılacak ama... - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tayland-Kamboçya sınırında savaş alarmı: Ordu ‘üst düzey operasyona hazırız’ dedi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MHP ve DEM Parti bayramlaştı! Gündemde tek bir konu var - GündemMHP ve DEM Parti bayramlaştı! Gündemde tek bir konu varİstanbullulara çifte bayram! Kurban Bayramı'nın ikinci gününde şehirde sessizlik - Gündemİstanbul terk edilmiş!Siyasi partiler arası bayramlaşma bugün! - GündemAnkara'da bayramlaşma mesaisi bugünArızayı kontrol etmek istedi elektrik akımına kapıldı! Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in son durumunu açıkladı - Gündem"Onu bir kaybettik, geri bulmayı ümit ediyoruz"Yüz binler hacı oldu! Mukaddes topraklarda ibadetlerini tamamladılar - GündemYüz binler hacı oldu!3 kıtada silah üretiyoruz! Savunma sanayimiz dünyada söz sahibi - GündemSavunma sanayimiz dünyada söz sahibi
Sonraki Haber Yükleniyor...