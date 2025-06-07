DEM Parti ile bayramlaşmaya giden MHP'li Durmaz'dan dikkat çeken rica! Yanlış anlaşılacak ama...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2025 10:22 - Güncelleme: 7 Haziran 2025 10:30 - Güncelleme:

Kurban Bayramı dolayısı ile DEM Parti ve MHP bayramlaştı. İki parti de aynı anda birbirlerini genel merkezlerinde ziyaret etti. DEM Parti'ye ilk ziyaret MHP'den oldu. O esnada yapılan bir şaka ise kameralara da yansıdı. MHP'li Sadir Durmaz kendisine ikram edilen çayın açık olmasını rica etti, sonrasında kahkahalar yükseldi.

Basına açık gerçekleşen ziyarette 'terörsüz Türkiye' sürecine değinen MHP, "Süreç güzel sonuçlar doğuracaktır. Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacaktır" açıklamasında bulundu. DEM heyeti ise "Sürece ve barışa sahip çıkmak gerekli" mesajı verdi. İlgili Haber MHP ve DEM Parti bayramlaştı! Gündemde tek bir konu var 'DEMLİ ÇAY' ŞAKASI GÜLDÜRDÜ DEM Parti-MHP bayramlaşmasında 'demli çay' şakası damga vurdu. Dem Parti'den gelen çay, kahve ikramına MHP'li Sadir Durmaz "Ben açık olanı rica etsem. Demli çay içmiyorum desem, yanlış anlaşılacak." diyerek cevap verdi. Sonrasında iki tarafından kahkaha atması kameralara yansıdı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevda Altunbaş